Ahora

Entre Gobierno y oposición

¿Sin momento para hablar? Sánchez y Feijóo siguen sin cerrar una fecha para su reunión en Moncloa

El contexto El presidente del Gobierno y el líder de la oposición habían cerrado un encuentro el pasado 19 de enero, pero la tragedia en Adamuz pospuso un cara a cara del que sigue sin haber noticias de que se vaya a producir.

Feijóo y Sánchez
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Parece que no habrá reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, esa que llegó a estar programada antes de que se produjera la tragedia ferroviaria en Adamuz. Al menos en el corto plazo porque ni el PSOE ni el PP consideran que ahora sea el momento de hablar y lo justifican por el calendario electoral.

El pasado 19 de enero, tanto el presidente del Gobierno como el líder de la oposición tenían previsto un encuentro en Moncloa. Un cara a cara en el que se iba a abordar la estrategia de seguridad y diplomacia que está desplegando el Gobierno de manera internacional para hacer frente a los cambios geopolíticos que se están produciendo en el mundo.

Aunque desde el PP pretendían aprovechar esa reunión para que Sánchez explicara "los compromisos de España en materia de defensa" así como las prioridades estratégicas que están siguiendo en política exterior.

No obstante, el accidente ferroviario de Adamuz pospuso el encuentro. Ambos líderes consideraron oportuno centrar los esfuerzos en lo ocurrido en la localidad cordobesa y dejaron para más adelante la reunión.

Pero casi un mes después, no hay noticias de que se vaya a cerrar una fecha. Ambas formaciones están centradas en las campañas electorales de Castilla y León y Andalucía y parece que ni el presidente del Gobierno ni el líder de la oposición no ven la necesidad de, al menos, escucharse mutuamente.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez respalda a Díaz en la firma con los sindicatos de la nueva subida del 3,1% del salario mínimo
  2. El PP, entregado a Vox para las negociaciones en Extremadura y Aragón: votarán juntos en el Congreso para prohibir el burka
  3. Sánchez anuncia la inversión de 23.000 millones de euros para construir 15.000 viviendas al año
  4. Los médicos comienzan su primera semana de huelga hasta junio por un Estatuto propio
  5. La Junta de Andalucía autoriza el regreso "paulatino" de los vecinos desalojados de Grazalema (Cádiz) por el temporal
  6. Obama defiende que los extraterrestres existen, aunque reconoce que "no los ha visto": "Son reales"