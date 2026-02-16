¿Sin momento para hablar? Sánchez y Feijóo siguen sin cerrar una fecha para su reunión en Moncloa

El contexto El presidente del Gobierno y el líder de la oposición habían cerrado un encuentro el pasado 19 de enero, pero la tragedia en Adamuz pospuso un cara a cara del que sigue sin haber noticias de que se vaya a producir.

La reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, inicialmente prevista para el 19 de enero, ha quedado pospuesta sin fecha definida. Este encuentro en Moncloa tenía como objetivo discutir la estrategia de seguridad y diplomacia internacional del Gobierno frente a los cambios geopolíticos. El accidente ferroviario en Adamuz obligó a ambos líderes a priorizar la atención en la tragedia, retrasando la reunión. Sin embargo, casi un mes después, no se ha concretado una nueva fecha debido a que tanto el PSOE como el PP están inmersos en las campañas electorales de Castilla y León y Andalucía, y no consideran urgente el diálogo.

Parece que no habrá reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, esa que llegó a estar programada antes de que se produjera la tragedia ferroviaria en Adamuz. Al menos en el corto plazo porque ni el PSOE ni el PP consideran que ahora sea el momento de hablar y lo justifican por el calendario electoral.

El pasado 19 de enero, tanto el presidente del Gobierno como el líder de la oposición tenían previsto un encuentro en Moncloa. Un cara a cara en el que se iba a abordar la estrategia de seguridad y diplomacia que está desplegando el Gobierno de manera internacional para hacer frente a los cambios geopolíticos que se están produciendo en el mundo.

Aunque desde el PP pretendían aprovechar esa reunión para que Sánchez explicara "los compromisos de España en materia de defensa" así como las prioridades estratégicas que están siguiendo en política exterior.

No obstante, el accidente ferroviario de Adamuz pospuso el encuentro. Ambos líderes consideraron oportuno centrar los esfuerzos en lo ocurrido en la localidad cordobesa y dejaron para más adelante la reunión.

Pero casi un mes después, no hay noticias de que se vaya a cerrar una fecha. Ambas formaciones están centradas en las campañas electorales de Castilla y León y Andalucía y parece que ni el presidente del Gobierno ni el líder de la oposición no ven la necesidad de, al menos, escucharse mutuamente.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.