Una inmobiliaria ofrece seis millones de euros por las 44 propiedades de Francisco Correa

¿Por qué es importante? El dinero cubriría la responsabilidad civil a la que el cabecilla de la trama Gürtel fue condenado. Sin embargo, la última palabra la tiene la Audiencia Nacional.

Francisco Correa llegó a acumular decenas de propiedades. Unas viviendas que ahora una empresa inmobiliaria de Zaragoza quiere adquirir por seis millones de euros.

Entre las casas con las que quiere quedarse, se encuentra un chalet sin terminar de construir, de 4.000 metros cuadrados en pleno Ibiza. La vivienda cuenta con unas vistas espectaculares, y por ella ofrecen 194.000 euros.

Otra de las propiedades por las que han hecho una oferta es la que se encuentra en Puerto Banús, Marbella. Se trata de un ático en una urbanización de lujo que está prácticamente a pie de playa. Por ella, ofrecen 534.000 euros cuando su valor real podría ser el triple.

Esto solo son dos ejemplos de las 44 propiedades de Francisco Correa, embargadas ahora mismo, que la empresa Inversiones Aralmar quiere comprar por unos seis millones de euros.

Propiedades adquiridas por el hombre que, durante unos años, se convirtió en el principal contratista del PP y en el cabecilla de la trama Gürtel.

También cuenta con un chalet en Sotogrande (Cádiz), una vivienda en Las Rozas (Madrid), o dos fincas en Algeciras. Todas ellas quiere quedárselas esta empresa.

El dinero cubriría la responsabilidad civil a la que Correa fue condenado. Sin embargo, la última palabra la tiene la Audiencia Nacional. En caso de rechazar la oferta, esas 44 propiedades saldrían a subasta una a una.

