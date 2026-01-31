Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Mark Ruffalo o Natalie Portman: actores estallan contra la violencia del ICE en Minneapolis

Los detalles El protagonista de 'Joker' ha comparado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU con el Ejército israelí, mientras que el de 'The last of us' ha publicado los nombres de sus nueve víctimas.

Renee Nicole Good fue la novena víctima del ICE en Minneapolis, tras un incidente en el que un agente la persiguió y le quitó la vida. Donald Trump afirmó que intentó atropellar al agente. La indignación por el suceso creció rápidamente y durante los Globos de Oro, Mark Ruffalo denunció lo ocurrido, calificándolo de terrorismo. Jean Smart también rindió homenaje a Renee, madre de tres hijos. El movimiento "ICE OUT" se viralizó, con figuras como Joaquin Phoenix y Pedro Pascal criticando al ICE. Whoopi Goldberg y Natalie Portman también se unieron a las protestas, mostrando que artistas de todas las generaciones exigen justicia.

Como cualquier otro día, Renee Nicole Good circulaba con su coche por Minneapolis, cuando se vio inmersa en un dispositivo de los agentes del ICE. Ella intentó dar la vuelta, pero el agente la persiguió y su vida terminó en ese momento, convirtiéndose en la novena víctima del ICE. Lo peor es que un médico presente en la zona pidió socorrerla y no le dejaron. Por su parte, Donald Trump alegó que había habido un intento de atropello por parte de la víctima y la tildó de "agitadora profesional".

Sin embargo, la indignación se hizo insoportable y apenas unos días después, durante la celebración de los Globos de Oro, un abatido Mark Ruffalo decidió utilizar su altavoz para denunciar lo ocurrido. Durante su discurso, habló de terrorismo y de miedo, y dijo que ama su país, pero, defendió, lo que está ocurriendo no es América.

Otra de las grandes protagonistas de la gala fue la actriz Jean Smart, quien también rindió homenaje a Renee, madre de tres hijos, con el mismo pin en su solapa que el que llevó Mark Ruffalo.

Así, las redes se inundaron con el movimiento "ICE OUT", y Hollywood empezó despertar y a atacar. El actor Joaquin Phoenix ha comparado a los ICE con el Ejército israelí, mientras que Pedro Pascal ha publicado una imagen en sus redes sociales en la que aparecen los nombres de las nueve personas que ICE ha asesinado en este 2026.

Además, Whoopi Goldberg ha denunciado el "abuso de poder" en su programa y Natalie Portman apareció en el Festival de Sundance luciendo dos pins de protesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el de "ICE OUT", y también otro en el que se leía "BE GOOD".

Cualquier plataforma es buena para para denunciar y todas las generaciones de artistas se han unido para mostrar su indignación. Desde Glenn Close hasta la joven Billie Eilish. Todos corean un mensaje al unísono para que le quede claro al Gobierno estadounidense, y en concreto a Donald Trump, de que Estados Unidos no es país para los malvados.

