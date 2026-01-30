Los archivos de Epstein recogen un pago de 1.050 dólares a nombre de José María Aznar

Los detalles En los nuevos archivos desclasificados este viernes se recoge un pago del pederasta a su agente de viajes a nombre de José María Aznar, por 1.050 dólares, con fecha 17 de octubre de 2003, cuando el 'popular' era presidente del Gobierno.

Una de las últimas revelaciones de los archivos de Jeffrey Epstein desclasificados este viernes recoge un pago del pederasta a su agente de viajes a nombre de José María Aznar, por 1.050 dólares, con fecha 17 de octubre de 2003, cuando el 'popular' era el presidente del Gobierno de España, y el envío de dos paquetes a su nombre en 2003 y 2004.

Así lo recoge la Agencia 'EFE', al tiempo que concreta que la compañía Shoppers Travel Inc., receptora del pago, era utilizada de forma habitual por Epstein para reservar vuelos comerciales para sus asociados y empleados.

Esta información forma parte de la ingente documentación desclasificada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la que se incluyen gestiones relacionadas con los negocios y las actividades profesionales del financiero, aparece el nombre de José María Aznar.

Se da la circunstancia de que José María Aznar tiene un hijo con el mismo nombre, nacido en 1978, y que ya apareció también en una agenda de contactos de negocios de Epstein de principios de los 2000.

Los archivos también recogen que Epstein y su pareja Ghislaine Maxwell enviaron dos paquetes al matrimonio Aznar en los años 2003 y 2004, uno de ellos a la dirección de la calle Juan Bravo de Madrid, donde tiene sede la Fundación FAES.

El primero de ellos se produjo cuando aún era presidente en septiembre de 2003, en una legislatura que estuvo marcada por la cercanía del ejecutivo español con el Gobierno de Estados Unidos y la relación de Aznar con el presidente George W. Bush.

El coste de aquel envío ascendió a 32,62 dólares y se hizo a través del servicio de mensajería Fedex desde la sede de las oficinas de Epstein en Nueva York hasta el Palacio de la Moncloa en Madrid, con el encabezado "Presidente y Ana Aznar. Complejo de la Moncloa".

En mayo de 2004 se realizó, según la documentación hecha pública este viernes, el segundo de los envíos de Epstein a Aznar, fecha en la que ya no era presidente del Gobierno, ya que José Luis Rodríguez Zapatero llegó a la Moncloa en abril.

En los años en que produjeron los envíos aún se desconocían abiertamente y de manera pública los escándalos que después rodearon a Epstein, ya que fue en 2005 cuando se presentó la primera denuncia ante la policía de Palm Beach (Florida) por abusos a una menor, lo que abrió la primera investigación penal y por la que se declaró culpable de pagar a una menor por sexo.

Además, los envíos de ambos paquetes (de los que no se explicita la naturaleza) o el asiento contable del agente de viajes de Epstein no presuponen ninguna irregularidad. Igualmente, según ha informado 'El País', el entorno del expresidente afirma que Aznar no tiene "ni idea" de qué son estos envíos.

En declaraciones a ese periódico, añaden que Aznar "no conoce a ese señor".

Fue en julio de 2019, cuando el financiero fue arrestado en Nueva York por cargos federales de tráfico sexual de menores y el caso se convirtió en un escándalo mundial que ocupó todos los titulares.

