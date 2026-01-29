Puente se defiende de un PP que le llama "negligente" en siete horas de comparecencia por el caos ferroviario y descarta dimitir: "Me lo piden porque hago muy bien mi trabajo"

Entre líneas El ministro dice tener "la conciencia tranquila" y carga contra el PP por la DANA: "No me he escondido en el reservado de un restaurante".

En una tensa sesión en el Senado, el ministro Óscar Puente defendió su gestión ante las críticas por el caos ferroviario reciente y la tragedia de Adamuz, que dejó 45 muertos. A pesar de las numerosas peticiones de dimisión, Puente se negó a renunciar, afirmando que ha cumplido con su deber. El PP lo acusó de negligencia, mientras que Puente respondió que su trabajo es efectivo. También criticó la gestión del PP durante la DANA en Valencia. La ausencia de Pedro Sánchez fue otro punto de crítica, a lo que Puente respondió comparando con el accidente de Angrois en 2013. La izquierda pidió más explicaciones, pero reconoció que no existe el "riesgo cero" en seguridad.

Siete horas de comparecencia plagadas de peticiones de dimisión y reproches contra Óscar Puente por el caos ferroviario de los últimos días no han amilanado al ministro, que se niega a renunciar y asegura que "he hecho mi trabajo".

Puente ha salido rápido del Senado, donde estaba citado para comparecer en una sesión extraordinaria para dar explicaciones por la tragedia de Adamuz (Córdoba) que ha dejado 45 muertos y el caos de Rodalies tras el accidente de Gelida (Barcelona) en el que falleció un maquinista en prácticas.

A su llegada a la Cámara Alta, los populares se han asegurado de recibirle con un mensaje alto y claro: "¡Dimisión, dimisión!".

El ministro ha defendido que ha hecho "todo lo que humanamente se podía y se debía hacer". Pero la estrategia del PP ha pasado por la palabra contraria: negligencia. La formación ha calificado a Puente de "gestor inútil" y su portavoz, Francisco Bernabé, ha elevado el tono de la acusación: "Lo suyo no ha sido una negligencia, sino una imprudencia con resultado de muerte".

Puente ha respaldado la gestión de su Ministerio con el accidente de Adamuz, tanto lo que se hizo antes del suceso para reformar la vía como la investigación que ahora está en marcha.

El ministro está tan seguro de su labor que ha llegado a afirmar que al PP le molesta "porque lo hace muy bien". "Me piden la dimisión, no por mi trabajo, sino porque hago mi trabajo muy bien. Si escuece es que cura, que siga escociendo y que siga curando", ha declarado.

Carga contra el PP por la DANA

Al mismo tiempo, ha prometido que "ni ha ocultado ni ha mentido", ante los reproches por las distintas versiones que ha esgrimido a lo largo de los días sobre la posible causa del accidente, y ha garantizado que tiene "la conciencia muy tranquila".

Puente ha aprovechado para cargar contra el PP por la gestión del expresident valenciano, Carlos Mazón, durante la DANA. "Yo no haría lo que han hecho ustedes. Yo no soy como ustedes en nada. No me he escondido en el reservado de un restaurante", ha criticado.

Por eso, ha asegurado que "estaré en el funeral y les podré mirar —a las víctimas— a la cara" cuando se celebre el Homenaje de Estado. "Ustedes no representan a las víctimas. He hecho mi trabajo. No son nadie para decir quién puede estar en un funeral. No me verán en esa situación porque no soy como ustedes. Ni en mil vidas van a encontrar en mí un parecido con ese del reservado", ha lanzado.

Ausencia criticada de Sánchez

Los populares también han reprochado al Gobierno la ausencia de Pedro Sánchez, que también había sido citado. "Si con 46 víctimas el presidente no viene al Senado, ¿qué tiene que ocurrir en España para que venga?", ha preguntado la senadora Alicia García.

Pero Puente iba preparado y ha contestado con otra pregunta: "¿Los 80 muertos de Angrois —ocurrido en 2013, cuando gobernaba Mariano Rajoy— no merecían la presencia del presidente del Gobierno?".

Pese a sus justificaciones, los grupos situados a la derecha han insistido en la misma idea. "Ministro, ¿a qué hora dimite?", ha repetido Eduard Pujol, de Junts.

Harto por la repetición de esa pregunta, Puente ha sido claro: "¿Cuántas veces me han pedido la dimisión? Se lo voy a decir: me da exactamente igual", ha sentenciado.

La sesión se ha desarrollado con mucha tensión entre los grupos, e incluso el presidente de la Cámara, el popular Pedro Rollán, ha afeado a los suyos el comportamiento. Les ha pedido "que se callen" porque se había solicitado al ministro comparecer y las constantes interrupciones no le dejaban.

La izquierda pide más explicaciones

Por su parte, la izquierda ha evitado entrar tan de lleno en la confrontación, aunque sí que ha considerado que faltan explicaciones. La senadora de Más Madrid, ha preguntado si se pudieron poner más medios para evitar la tragedia.

A diferencia de lo ocurrido con las críticas a su gestión, el ministro ha sido más cauto y se ha limitado a deslizar que "no existe el riesgo cero". "Nuestros parámetros de seguridad son muy buenos, eso no quiere decir que nuestro sistema sea inexpugnable", ha rematado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.