Rodalies funciona con "razonable normalidad" y prevé retomar el servicio completo el próximo lunes mientras los pasajeros disponen ya de un bono gratuito de un mes

¿Por qué es importante? Tras el caos de la última semana, Rodalies ha puesto en marcha sin sobresaltos el plan de reactivación parcial acordado con la Generalitat, que garantiza la cobertura ferroviaria de los llamados ejes prioritarios, que concentran alrededor del 87% de los usuarios diarios, con la circulación de la R1, la R2 y buena parte de la R4.

Los trenes de Rodalies en Cataluña han funcionado este martes con "razonable normalidad", según han asegurado desde Renfe. Ha comunicado que puede haber algún "retraso puntual" que estará solventado por completo el próximo lunes. Desde este martes, además, los pasajeros de Rodalies disponen de un abono gratuito que estará en vigor un mes.

Tras el caos de la última semana, Rodalies ha puesto en marcha sin sobresaltos el plan de reactivación parcial acordado con la Generalitat, que garantiza la cobertura ferroviaria de los llamados ejes prioritarios, que concentran alrededor del 87% de los usuarios diarios, con la circulación de la R1, la R2 y buena parte de la R4. Al mismo tiempo, se han seguido reforzando las alternativas de movilidad con más autobuses interurbanos y el mantenimiento de la suspensión de circulación restringida en las zonas de bajas emisiones de varias ciudades, así como los peajes abiertos de la C-32.

En paralelo, el gestor ferroviario Adif ha elevado a 29 los puntos de la red de Rodalies en el que está llevando a cabo reparaciones y otras actuaciones catalogadas como de urgencia, en el marco de un dispositivo que ha movilizado a más de 50 equipos que han llevado a cabo 116 inspecciones para detectar problemas, según ha informado EFE.

Si estos problemas, que pueden ser muros u otras partes de la infraestructura dañada o con signos de deterioro, son catalogados con el nivel de alarma pasan a ser considerados como reparaciones de urgencia. Adif ha señalado que esta cifra es provisional porque se trata de un "plan vivo".

La vuelta a esta cierta normalidad no ha disipado la desconfianza de los viajeros, que todavía tienen muy vivo en la memoria los días en los que una cosa era lo que se esperaba que pasase y otra la realidad ferroviaria. La estación de Sants, el centro neurálgico del sistema de trenes de Cataluña, lucía esta mañana casi como un día laborable normal, anterior a la crisis desencadenada por el accidente de Gelida en el que falleció un maquinista: tránsito de personas y las pantallas funcionando, con información que se corresponde con lo que pasa en las vías.

"Vengo a la aventura. No sé si pasarán trenes o no, pero lo voy a intentar. Esto siempre es una aventura", ha asegurado a primera hora Montse, una usuaria habitual de Rodalies y afectada por el caos de la última semana. Para facilitar la movilidad durante el tiempo que tarde en recuperarse por completo la red, Renfe ha puesto en marcha este martes nuevos abonos gratuitos para los usuarios de Rodalies que estarán vigentes durante prácticamente un mes.

Un fallo en el software

La consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha augurado que el servicio de Rodalies volverá a operar con normalidad a partir del próximo lunes. En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consell Executiu, Paneque ha afirmado que la semana próxima este servicio ferroviario volverá a funcionar como lo hacía antes de la crisis, lo que significa que el Govern prevé que los planes alternativos de transporte ya no sean necesarios.

Este martes han llegado también las explicaciones sobre el origen de las dos incidencias en el centro de control de Adif en la estación de França que este lunes, de manera casi continuada, provocaron la parada completa de Rodalies. El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha asegurado que se debió a un fallo en el software instalado hacía solo tres meses, al tiempo que ha descartado "al cien por cien" un sabotaje o un ciberataque .

"Lo que pasó ayer no había pasado nunca. Es un software nuevo, que llevaba tres meses, instalado por una empresa contratada por Adif, y falló", ha detallado, en declaraciones a 'Catalunya Ràdio'. El presidente de Adif, Luis Pedro Marco, ha afirmado, por su parte, que se ha instalado un parche informático que garantiza que la incidencia en el software no vuelva a ocurrir, mientras se desarrolla una nueva actualización. Este fallo informático, que ocurrió después de casi una semana de caos en Rodalies, colmó la paciencia del Govern y provocó las dos primeras destituciones: el director operativo de Rodalies, Josep Enric García Alemany, y el director general de Operaciones y Explotación de Adif, Raúl Míguez.

