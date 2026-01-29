Lo que no cuenta Feijóo al achacar la regularización de migrantes a "alterar el censo": los relatos de los que han vivido el largo proceso de obtener la nacionalidad

Entre líneas Si bien no aclara a qué censo se refiere, si el poblacional o el electoral, lo que está claro es que el líder del PP está jugando con las palabras.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha intentado matizar sus declaraciones sobre la regularización de migrantes, acusando al Gobierno de incrementar el censo español. Sin embargo, su aclaración sigue sugiriendo que esta medida busca fortalecer la posición parlamentaria de Sánchez. Es importante destacar que la regularización no otorga automáticamente la nacionalidad, un proceso que requiere años de residencia y una extensa burocracia. Testimonios como el de Lys Ortega y Mohcine Anibi ilustran la dificultad del proceso, que implica obtener numerosos documentos y superar pruebas de idioma y cultura. La ley del Código Civil no ha cambiado, manteniendo los mismos requisitos.

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núlez Feijóo, ha intentado este jueves matizar sus palabras acusando al Gobierno de incrementar el censo gracias a la regularización de migrantes anunciada esta semana. Sí, lo ha intentado matizar porque, en realidad, ha vuelto a decir lo mismo con un "que también". Pese a que se ha repetido hasta la saciedad, Feijóo no cuenta que regularización no implica nacionalidad.

"Usted no tiene derecho a icrementar el censo de los españoles con la ley de nietos en más de dos millones de personas y con la regularización de la inmigración irregular", sostenía este miércoles desde Zaragoza, para este jueves en una entrevista en 'Espejo Público' decir prácticamente lo mismo, sin decirlo: "Yo no estoy diciendo que esta regularización sea para alterar el censo, que tambien, sino que lo que estoy diciendo que esta regularizacion es para regularizar al señor Sánchez en su debilidad parlamentaria y para que siga teniendo oxígeno".

Si bien el 'popular' no aclara a qué censo se refiere, si el poblacional o el electoral, lo que está claro es que en ambas declaraciones, el líder del PP está jugando con las palabras. En este punto, cabe preguntar si pueden los migrantes que sean regularizados ahora votar en las próximas elecciones generales. Se trata de un proceso muy largo que laSexta ya ha contado, pero que también ratifican aquellos que han vivido en su propia piel que no es así.

Enorme lista de documentación

Por ejemplo, Lys Ortega llegó de Venezuela en 2012, siendo estudiante y a partir de ahí fue renovando su permiso de residencia, hasta que en 2023 obtuvo la nacionalidad. Durante esos 11 años, no pudo votar. De esta manera, se ratifica con testimonios que no es lo mismo regularizar que nacionalizar, puesto que la segunda requiere, para empezar, varios años de residencia continuada en España. En concreto, diez años en general, cinco para los refugiados y dos para países iberoamericanos.

A partir de ahí, es cuando empieza la burocracia. En este sentido, Lys cuenta que lo qué más le costó conseguir fue "la partida de nacimiento y los antecedentes penales". Solo dos documentos que forman parte de un enorme listado de los necesarios. Algo que se puede hacer más difícil si estos migrantes provienen de países en crisis políticas como Venezuela o Marruecos.

Idiomas, cultura general y citas que no llegan

Es el caso de Mohcine Anibi, quien relata a laSexta que si "quieres rapidez tienes que pagar mucho más". Él, en concreto, tardó seis años en obtener la nacionalidad española desde que llegó en patera a Tarifa (Cádiz). Y eso que como era menor, sus estudios en España le ahorraron la prueba de idiomas. En este sentido, explica que al sacarse la ESO en España "ya no te piden que hagas los exámenes".

En definitiva, documentos que demuestren que no tienes antecedentes, pruebas de idioma y hasta de cultura general como el que hizo Estela Zelaya, de Nicaragua: "Te hacen muchas preguntas sobre el país, si conoces la cultura, la política...". Ella tardó una década años desde que vino a España a probar suerte hasta que le dieron la nacionalidad. Porque aunque presentes todo igual es posible, por ejemplo, esperar cita durante meses para jurar bandera.

No ha cambiado nada

Eso sí, los hay como Konan, que ni eso. Llegó a España "en cayuco" desde Costa de Marfil, siendo este un país que le niega los documentos que le piden para solicitar la nacionalidad española, quedándose en "un limbo legal", pese a haber estado "20 años trabajando en el campo, en fábricas, en limpieza". Por eso, lamenta sentirse "perdido" y "triste".

Osea cada situación requiere una extensa y complicada burocracia para obtener la nacionalidad, que no la regularización: "Esta ley del Código Civil no ha cambiado, no se ha modificado, los requisitos son los mismos que hace un año y que hace dos, es decir, que no ha cambiado nada", explica Cristina Acid, jurista de FEPA.

