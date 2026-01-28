El presidente de la CIAF pide más inversión en la infraestructura ferroviaria pero admite que "las revisiones no se inauguran" y no dan rédito electoral

Sí, pero... Defiende que la seguridad de los trenes "no se puede poner en cuestión" y que las vibraciones en los trenes que critica el PP son normales.

Iñaki Barrón, presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, ha subrayado la importancia de invertir más en el mantenimiento del sistema ferroviario, a pesar de que esta tarea no tiene el mismo impacto político que inaugurar nuevas líneas. Barrón ha afirmado que su investigación sobre el accidente de Adamuz, que dejó 45 muertos, se realiza sin interferencias del Gobierno. Aunque el ministro de Transportes, Óscar Puente, le aseguró independencia total, sus críticas a las obras en la línea Madrid-Sevilla han generado tensiones. Barrón cuestionó la renovación completa de la vía, destacando que se mantuvieron tramos antiguos. El PP ha pedido una revisión completa del ferrocarril español, y Puente está abierto a debatir sobre el aumento del presupuesto para mantenimiento, aunque insiste en no vincular el accidente a una falta de mantenimiento. Barrón ha reiterado que la seguridad ferroviaria no está en cuestión.

Iñaki Barrón, presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), encargada de esclarecer qué ocurrió en el accidente de Adamuz, ha insistido en la necesidad de invertir más en el mantenimiento del sistema ferroviario, aunque ha admitido que mantener, en lugar de inaugurar líneas, no tiene el mismo impacto político.

El experto ha asegurado que están trabajando sin la intromisión del Gobierno para averiguar cómo y por qué se produjo el invertir más en el mantenimiento del sistema ferroviario,, y cómo se podría haber evitado. "No hemos tenido ningún tipo ni de injerencia ni de observación", ha asegurado en una entrevista con el Colegio de Ingenieros de Caminos.

Incluso ha revelado que, cuando se produjo el suceso, el ministro de Transportes, Óscar Puente, le dijo "eres completamente libre de hacer lo que creas conveniente, de decir lo que creas. Tú y tu comisión sois completamente independientes".

Sin embargo, sus críticas a las obras realizadas en la línea Madrid-Sevilla no han sentado muy bien al ministro. Barrón ha cuestionado que la renovación de la vía en el tramo del accidente hubiera sido completa, tal y como defendía Puente, ya que en las reformas realizadas en 2025 se mantuvieron tramos de vía instalada en 1992.

"Manifestar sorpresa... No voy a entrar en ningún debate con el presidente de la CIAF", ha dicho Puente sobre este asunto.

Invertir más en mantenimiento

A este respecto, el presidente de la CIAF considerado que hay que invertir más en mantenimiento, ya que "el ferrocarril está pasado un momento delicado. Necesita un repaso, darle una vuelta". No obstante, ha admitido que se trata de una tarea poco visible y que no da rédito electoral porque "los mantenimientos no se inauguran y las mercancías no votan".

El PP también ha pedido "una revisión completa de todo el ferrocarril español" y Puente se ha mostrado abierto a estudiarlo. El ministro ha "aceptado" debatir sobre el incremento de "la cantidad que se destina a mantenimiento" pero ha reiterado que no se vincule el accidente a una supuesta falta de mantenimiento.

De hecho, Barrón ha insistido en que "la seguridad no se puede poner en cuestión" y, al contrario de las críticas del PP sobre las vibraciones de los trenes, ha asegurado que no son un peligro.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.