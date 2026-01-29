Puente admite que Rodalies "necesita más recursos": "A la vista está que invertimos mucho pero que no es suficiente"

Los detalles Defiende que se ha doblado la financiación en Rodalies tras años de desinversión y que se aportarán "1.700M adicionales" hasta 2030.

Este jueves, Cataluña ha experimentado un nuevo día de caos ferroviario con retrasos y aglomeraciones en Rodalies. En Madrid, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reconocido las deficiencias del servicio y ha defendido que el Gobierno ha incrementado la inversión, aunque admite que no es suficiente. Durante una tensa sesión en el Senado, Puente ha enfrentado críticas de diversas formaciones políticas, especialmente del PP y Vox, quienes han exigido su dimisión. El ministro ha enfatizado que trabaja acorde a su conciencia y ha anunciado un aumento de inversión hasta 2030. Además, ha destacado la complejidad de gestionar Rodalies y ha propuesto un modelo integrado de gestión similar al de Ferrocarriles.

Puente se ha mostrado así de tajante durante su comparecencia en la sesión extraordinaria del Senado, en la que ha dado explicaciones sobre el accidente de Adamuz (Córdoba) y los problemas de Rodalies de los últimos días tras el accidente de Gelida (Barcelona).

El pleno, que ha durado siete horas, ha estado repleto de ataques de todas las formaciones políticas, sobre todo del PP y Vox, que han vuelto a pedir la dimisión del ministro de Transportes. "Señor Puente, como gestor es un inútil. Ha puesto las vidas de los españoles en peligro. Dimita, dimita ya", ha reclamado el popular Juan Milian.

Lo mismo ha exigido Junts en repetidas ocasiones, lo que vuelve a evidenciar la distancia entre los socialistas y el partido de Puigdemont. "Ministro, dimita", ha pedido Eduard Pujol.

A este respecto, Puente ha dejado claro que "lo que ustedes me digan, me da exactamente igual" porque "han pedido mi dimisión nueve veces". "Yo trabajo de acuerdo a mi propia conciencia y la tengo muy tranquila", ha asegurado.

Más financiación para Rodalies

Sobre su gestión del servicio de cercanías catalán, ha defendido que el Gobierno ha aumentado la inversión en los últimos años, aunque ha admitido que "a la vista está que no es suficiente". "El mantenimiento necesita más recursos y aproximación distinta", ha esgrimido.

El ministro ha defendido que su Gobierno ha doblado el aporte a Rodalies en los últimos años y que "de cada dos euros para Cataluña, uno va para Rodalies". Para dar cuenta de ello, ha recapitulado lo que hicieron los dirigentes anteriores.

Según los datos que ha dado, en 2012, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, se invirtieron en Cataluña 1.200 millones de euros en materia de transporte. Fue algo más que en 2011, cuando estaba Zapatero en Moncloa e invirtió 1.453 millones.

En 2013, la inversión bajó a 670 millones, la misma línea que siguió en los años siguientes: 500 millones en 2014 y 466 millones en 2015. "Solo en Rodalies hemos invertido 200 millones de euros más que lo que se invirtió en toda Cataluña en 2015", ha reivindicado Puente.

Por eso, ha insistido en que "claro que Rodalies está muy mal, nadie lo niega. Pero estamos trabajando mucho, muy duro para revertir la situación". Asimismo, ha recordado que "incrementaremos la inversión prevista hasta 2030 en 1.700 millones adicionales", tal y como anunció el martes en la presentación del nuevo Plan Rodalies 2026-2030.

Según el ministro, en los próximos años "se alcanzarán los 8.000 millones de euros en inversión".

Cambio en el modelo de gestión

Más allá de la financiación, Puente ha justificado la dificultad para gestionar Rodalies, que cuenta con 1.200 kilómetros de vías, algunas de ellas más de cien años. "La complejidad y longitud del trazado no es la misma que la de Ferrocarriles. Tenemos que hacer mucho en la infraestructura y el material rodante", ha declarado.

Para mejorar la gestión, ha apelado a al traspaso que se está haciendo para que sea un "modelo integrado" como el de Ferrocarriles, que gestiona la Generalitat de Cataluña, en lugar del "segregado" que está en vigor actualmente.

Ante las demandas para que renuncie a su puesto, el ministro ha sido claro: "Me piden la dimisión, no por mi trabajo, sino porque lo hago muy bien. Si escuece es que cura, que siga escociendo y que siga curando", ha sentenciado.

