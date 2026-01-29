El PP creará una comisión de investigación sobre la situación de la red ferroviaria en el Senado

Los detalles Alberto Núñez Feijóo ha defendido que el PP tiene el "derecho" y la "obligación" de decir a los españoles "cómo está el mantenimiento" y "la seguridad" del ferrocarril.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha anunciado la creación de una comisión de investigación en el Senado para analizar la situación de la red ferroviaria de alta velocidad y de cercanías en España. En Antena 3, Feijóo criticó al Ministerio de Transportes, calificándolo de "zona cero de la corrupción" del PSOE, y aludió a la encarcelación del exministro José Luis Ábalos. Además, reprochó al presidente Pedro Sánchez por no comparecer en el Senado tras los accidentes de Adamuz y Gelida, que dejaron 46 muertos, y acusó al ministro Óscar Puente de mentir sobre la renovación de las vías. Feijóo también criticó la falta de inversión en el mantenimiento ferroviario tras la liberalización del sistema en 2022.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que el Grupo Popular va a registrar la creación de una comisión de investigación en el Senado, donde esa formación cuenta con mayoría absoluta, para que analice "la situación de la red ferroviaria de alta velocidad, de los Rodalies en Cataluña" y del tren de "cercanías en el conjunto de España".

En una entrevista en Antena 3, Feijóo ha recordado que el Ministerio de Transportes ha sido "la zona cero de la corrupción" del PSOE, aludiendo a que el exministro José Luis Ábalos está en la cárcel, y ha recalcado que el PP tiene "derecho" y "obligación" de decir a los españoles "cómo está el mantenimiento" y "la seguridad" del ferrocarril.

Feijóo ha recriminado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que no acuda a comparecer hoy en el Pleno del Senado para informar sobre el accidente de Adamuz (Córdoba) y de Gelida (Barcelona), que ha costado la vida a 46 personas, y que haya aplazado esas explicaciones hasta el 11 de febrero en el Congreso, acumulando más asuntos en el orden del día. De esta forma, le ha vuelto a acusar de "desaparecer" desde el accidente.

Además, ha cargado duramente contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, al que ha acusado de "mentir" diciendo que se "renovó la vía" y ha recalcado que el Gobierno ha incurrido en una "negligencia continuada en el mantenimiento" de la red ferroviaria del AVE y de Rodalies.

Feijóo ha señalado que la comisión no entraría en el ámbito judicial ni en los pormenores del accidente de Adamuz, sino que se centrará en la situación general del sistema ferroviario.

En su opinión, desde que en 2022 se liberalizó el sistema con la introducción de nuevas compañías privadas de transporte y se incrementó "exponencialmente" el número de viajes, no se ha invertido una financiación suficiente para su mantenimiento.

Por otro lado, el líder del PP también ha acusado al presidente del Gobierno de "no querer acompañar a las víctimas" de ese siniestro, señalando que por eso no irá esta tarde a la misa funeral que se celebrará en Huelva, a la que él sí asistirá.

