Los senadores del PP reciben a Puente al grito a "dimisión, dimisión" en el pleno para explicar el caos ferroviario

Los detalles El PP ha afeado también la ausencia del presidente del Gobierno en el Senado para dar explicaciones sobre los recientes accidentes ferroviarios. Han obviado que Sánchez comparecerá el próximo 11 de febrero en el Congreso.

Durante una sesión en el Senado, el ministro de Transportes, Óscar Puente, enfrentó una situación tensa al ser recibido por el Partido Popular con demandas de dimisión antes de su comparecencia sobre los accidentes ferroviarios en Adamuz y Gélida. Mientras los 'populares' gritaban "dimisión", los socialistas respondieron con aplausos. Tras un minuto de silencio por las víctimas, la portavoz del PP, Alicia García, criticó la ausencia del presidente Pedro Sánchez, señalando que debería haber asistido. El PSOE, a través de Juan Espadas, defendió que el Gobierno comparece a través del ministro, como es habitual.

Sesión complicada hoy para el ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Senado. No había comenzado su comparecencia para dar explicaciones por los recientes accidentes ferroviarios en Adamuz y Gélida cuando los 'populares' le han recibido pidiendo su dimisión.

Ha sucedido justo en el momento en el que el ministro hacía su entrada en el hemiciclo. La bancada 'popular' al completo, en una acción evidentemente preparada, ha comenzado a gritar "dimisión, dimisión". Por su parte, la bancada socialista ha respondido con aplausos al ministro.

Tras este primer momento tumultuoso en la Cámara Alta, los senadores han recuperado su versión más profesional y han guardado un minuto de silencio por los 46 fallecidos.

Sin embargo, la tregua ha durado poco. En su primera intervención, la portavoz del PP Alicia García ha criticado la ausencia del presidente del Gobierno Pedro Sánchez en el Pleno extraordinario por estos accidentes. "Ha preferido quedarse en su búnker, escondido. Lo que añade es más dolor al dolor de las víctimas", ha asegurado. "Sánchez tiene obligación legal y moral de comparecer hoy aquí", ha añadido.

La intención de los 'populares' era tener una doble comparecencia en el Senado con el presidente y el ministro. Sin embargo, esa idea se frustró cuando el Ejecutivo anunció que Sánchez no iría a la Cámara Alta y que daría cuenta el 11 de febrero en el Congreso de la tragedia de Adamuz y de la situación del sistema ferroviario.

El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha respondido después al PP. "Su verdad jurídica no tiene que ser mejor que la nuestra. El Gobierno comparece en boca de su ministro y lo hace como se ha hecho siempre: de forma solidaria", ha defendido insistiendo en que "el Gobierno da la cara y sus ministros comparecen".

