Aldama busca ampliar su pacto con la Fiscalía señalando que Delcy le dio documentos sobre la presunta financiación irregular del PSOE

Imagen del sobre de PDVSA incluído en el informe de la UCO

El contexto La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ya reveló en uno de sus informes que Aldama dejó en custodia de Luis Alberto Escolano, su hombre de confianza, "documentación sensible" relativa a la PDVSA.

Víctor de Aldama, empresario investigado en el 'caso hidrocarburos', ha revelado que Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, le entregó un sobre de PDVSA con documentación sobre la presunta financiación irregular del PSOE y la Internacional Socialista. La Fiscalía Anticorrupción ha mostrado interés en esta supuesta financiación. Aldama ha vinculado a José Luis Ábalos, Ángel Víctor Torres y Koldo García con la trama, mencionando que recibieron dinero para gestionar una licencia de hidrocarburos para Villafuel. Aunque niega su relación con un fraude de IVA, Aldama admite su papel como comisionista. La UCO destaca su influencia para obtener permisos para Villafuel, pese a incumplir requisitos legales.

El empresario Víctor de Aldama ha deslizado en su declaración como investigado en el 'caso hidrocarburos' que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, le entregó un sobre de la petrolera PDVSA que contendría documentación relacionada con la presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista.

El comisionista del 'caso Koldo' ha sostenido que esa información guarda relación con el sector de los hidrocarburos pero no con Villafuel, la empresa en torno a la que gira esta causa que se sigue en la Audiencia Nacional.

La Fiscalía Anticorrupción se ha interesado sobre la presunta financiación irregular de los socialistas. Aldama no ha querido dar detalles sobre el contenido del sobre, emplazando al Ministerio Público a llegar a un acuerdo para profundizar más en ese extremo.

Cabe recordar que en uno de los primeros informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso de hidrocarburos ya se hacía referencia a "un sobre de color marrón" en el que aparece como remitente el expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Manuel Quevedo y como destinataria la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez.

Lo custodiaba Luis Alberto Escolano, quien guardaba "documentación de carácter sensible" de Aldama, según señaló entonces la UCO. Tras pedirle este último que le enviase "lo solicitado" por un medio de comunicación, Escolano le remitió fotos del documento dos meses antes de ser detenido en el caso hidrocarburos, el 7 de octubre de 2024.

Los investigadores no pudieron determinar entonces el contenido del sobre, si bien sospechaban que esa documentación estaba vinculada al sector de hidrocarburos.

Para la UCO era clave en este asunto la "intermediación" de Delcy Rodríguez, que recibió la documentación y después se la entregó a Aldama el 4 de febrero de 2020.

También consideró "significativo" que Aldama recibiese ese sobre en "una fecha muy cercana" a la llegada de Rodríguez al aeropuerto de Madrid, el 20 de enero.

Según el informe, el empresario acudió el 30 de noviembre a Calatayud, justo después de salir de la cárcel, para reunirse con Escolano y recuperar el sobre.

Relaciona a Ángel Víctor Torres con la 'trama de hidrocarburos'

El empresario también ha relacionado con el llamado 'caso hidrocarburos' al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al actual titular de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres.

El propio Aldama ha explicado estas acusaciones a los periodistas al término de su declaración, que ha durado algo más de hora y media. Aldama ha explicado que en su comparecencia ante el juez había hablado de la "vinculación" con la presunta trama de hidrocarburos de Ábalos, Torres y Koldo.

También ha testificado que la empresaria Carmen Pano le daba a él dinero "para entregárselo" a Ábalos y Koldo, que son los que supuestamente debían hacer gestiones dentro del Gobierno para conseguir una licencia de hidrocarburos para la empresa Villafuel, impulsada por Claudio Rivas.

Asimismo, Aldama ha indicado que Ábalos, Torres y Koldo "tenían intereses en abrir depósitos fiscales en Canarias". En este sentido, un "depósito fiscal" de hidrocarburos es una instalación autorizada por la Agencia Tributaria donde se pueden almacenar, tener y mover carburantes bajo régimen suspensivo, es decir, sin devengar todavía los Impuestos Especiales ni el IVA hasta que el producto sale a la cadena de distribución o se "pone a consumo".

Por su parte, ha negado haber tenido ninguna relación con el presunto fraude del IVA de más de 180 millones de euros del 'caso hidrocarburos', defendiendo que su papel en esta operación era de "comisionista" y "conseguidor", pero no administraba ninguna compañía relacionada con los hidrocarburos.

Al mismo tiempo, se ha referido a que él entró en el negocio de los hidrocarburos por Carmen Pano y no por Claudio Rivas, con el que era socio en la empresa Have Got Time, añadiendo que su trabajo de conseguidor en el 'caso hidrocarburos' habría sido en relación con esa sociedad y no con Villafuel. Asimismo, no ha concretado a los periodistas cuánto cobró de comisión en este caso, pero ha asegurado que fue algo "legal y declarado".

Ronda de citaciones

La UCO señaló que el empresario Claudio Rivas -que rechazó declarar como investigado este miércoles- era, junto a Aldama el presunto cabecilla de la trama, indicando que ambos "ostentaban la decisión, el control y la coordinación de ambas estructuras".

La Guardia Civil apuntó en el último informe aportado a la causa que la trama de hidrocarburos no solo habría conseguido infiltrarse en la cúpula del Ministerio de Transportes cuando lo dirigía José Luis Ábalos, sino también en las de Industria, Comercio y Turismo y Transición Ecológica y Reto Demográfico, entonces a cargo de Maroto y Ribera, respectivamente.

Una infiltración que se habría realizado a través de Aldama, "persona con acceso al entorno" de Ábalos, con la finalidad de "influir en la resolución administrativa por la cual se otorgaría a Villafuel la autorización para operar en el mercado mayorista de los hidrocarburos, pese al incumplimiento de los requisitos legalmente exigidos" y "todo ello a cambio de una contraprestación económica".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.