El PP no cesa en su intento de que Sánchez dé explicaciones únicamente por Adamuz: la retirada de comparecencias en el Congreso y las advertencias jurídicas desde el Senado

Los detalles El PP cambia de estrategia después de que en la Junta de Portavoces se plantease unir todas las explicaciones que tiene que dar el presidente en una única sesión.

El PP ha hecho un nuevo movimiento para forzar la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, para que dé explicaciones del accidente ferroviario de Adamuz, que ha dejado 45 fallecidos.

Ha retirado todas las peticiones de comparecencia del Congreso de los Diputados por distintos temas para evitar que junte todas las cuestiones en una sola intervención, y, al mismo tiempo, le ha avisado de las consecuencias jurídicas de no acudir a la Cámara Alta.

El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ha recurrido a esta vía, después de que en la Junta de Portavoces el Gobierno plantease incluir en el pleno del Congreso del próximo 11 de febrero una comparecencia que aunase, además del accidente de Adamuz, "más asuntos pendientes del presidente como la corrupción o la actuación del Gobierno tras la captura de Maduro en Venezuela".

Para el PP, se trata de un nuevo intento de "diluir sus explicaciones sobre el accidente de Adamuz". Por eso, según ha señalado el partido, el grupo parlamentario popular ha retirado varias de esas peticiones de comparecencia pendientes para "evitar que Sánchez pueda parapetarse en asuntos que nada tienen que ver con el caos ferroviario".

Concretamente, según las solicitudes presentadas a la mesa del Congreso y a las que ha accedido laSexta, el grupo parlamentario popular ha requerido eliminar la petición de comparecencia del uno de diciembre para que explicase "su grado de implicación y conocimiento" de las actividades que "han llevado a la entrada en prisión de sus tres principales colaboradores" (Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García).

También ha retirado la registrada el 12 de diciembre, que versaba sobre la "escalada de los casos de corrupción que afectan a su partido y al Gobierno", y la del ocho de enero, en la que pedían que explicase las actuaciones del Gobierno "para lograr la plena restauración del orden democrático en Venezuela".

Obligación de ir al Senado

Además de la maniobra en el Congreso para 'despejar la agenda' del presidente, el presidente del Senado, Pedro Rollán, ha enviado una carta a Sánchez en la que le cita a comparecer sobre los accidentes de Adamuz y de las líneas R1 y R4 de Rodalies de Cataluña en la sesión extraordinaria en la Cámara Alta de este jueves 29 de enero.

Asimismo, le recuerda "las consecuencias jurídicas que tendría su eventual incomparecencia".

Concretamente, advierte al presidente del Gobierno de que no comparecer "sin causa debidamente justificada y comunicada por los cauces oficiales, podrá dar lugar a la adopción de las medidas que procedan por parte de los órganos de la Cámara y a la exigencia de las responsabilidades que en Derecho correspondan", ya que incumpliría los artículos 110 y 111 de la Constitución y 70 y 182.1 del Reglamento del Senado.

El PP ha indicado que "esta triquiñuela no va a evitar que Sánchez tenga que dar esas explicaciones pendientes en otro pleno posterior" y ha adelantado que volverá a registrar las citadas comparecencias más adelante "para que el Gobierno no pueda huir de sus responsabilidades con el control de la Cámara".

