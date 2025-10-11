El PP intenta poner contra las cuerdas al PSOE 'invitando' al mayor número de socialistas a comparecer en el Senado, su reinado particular

Los detalles Los 'populares' intentan abrir investigaciones y dar una imagen de desgaste, pero lejos de encontrarse a un Sánchez molesto con la citación en el Senado, le respondió a Feijóo con un "Ánimo, Alberto".

El Partido Popular (PP) busca presionar a los socialistas en el Senado, un terreno donde tienen ventaja. Feijóo formalizó su intención de citar a Pedro Sánchez en la Comisión de Investigación del Senado, anunciando que el presidente del Gobierno comparecerá en octubre. La estrategia del PP es abrir investigaciones para desgastar al PSOE, aunque Sánchez respondió con un irónico "Ánimo Alberto", lo que provocó risas en su partido. Esta escena recordó a la ovación que recibió Pablo Casado, sugiriendo paralelismos con la crisis de liderazgo pasada. Además, continúan las polémicas en torno a currículums inflados dentro del PP, como el caso del líder de Nuevas Generaciones de Cantabria.

Los 'populares' quieren invitar al mayor número de socialistas a "comparecer en el Senado", tal y como ha señalado el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos. Esa es su estrategia: ponerlos contra las cuerdas allí donde tienen más poder.

Y es que el Senado es un reinado particular al que ahora, y tras meses anunciándolo, Feijóo, por fin, ya ha hecho su 'proposición' formal a Sánchez: "Será usted citado en la Comisión de Investigación del Senado, y usted estará en el mes de octubre en la Comisión de Investigación del Senado", declaró el presidente del PP el pasado miércoles en el Congreso.

Así, la estrategia del PP pasa por abrir investigaciones y dar imagen de desgaste. Sin embargo, lejos de encontrar a un Pedro Sánchez molesto con la citación, respondió al líder los 'populares' con un simple: "Ánimo Alberto". Estas dos palabras hicieron más gracia que un chiste al PSOE, con Montero casi desencajada.

La ovación y los aplausos del PP cuando Feijóo acabó su discurso les recordó a la que se hizo a Pablo Casado, equiparando así al actual líder del Partido Popular al expresidente del partido, quien originó una crisis de liderazgo entre los 'populares'.

En lo referente a las estrategias, hay quien tiene marca propia. Después de la polémica que hubo con Noelia Núñez y su currículum, ahora Puente lo vuelve a hacer contra el líder de Nuevas Generaciones de Cantabria: "El chico promete; ni es Geógrafo, ni es graduado, ni es máster; él solito se delata. Tiene un futuro esplendoroso en el PP". Quien aspiraba a ser el alcalde más joven de su comunidad, ni siquiera ha entregado el TFG ni ha terminado su grado.

