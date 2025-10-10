Cristina Almeida, tajante con Isabel Díaz Ayuso: "Está diciendo siempre burradas para llamar la atención"

A pesar de la opinión que ha manifestado recientemente, Isabel Díaz Ayuso no siempre ha opinado de la misma manera sobre el aborto. Para la abogada, la presidenta de la Comunidad de Madrid "cambia de opinión según lo que le interesa".

El polémico discurso de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid sobre el aborto sigue dando que hablar. Alberto Núñez Feijóo, líder su partido, ha querido zanjar el debate garantizando el derecho al aborto "conforme a la ley".

La opinión de Ayuso sobre el aborto no siempre ha sido esta. En 2022, por ejemplo, en una entrevista en Onda Cero defendía que una mujer debía abortar si esta tenía claro que no quería seguir adelante con ello. "No puedes obligar a nadie a llevar una vida contraria a la que tu has deseado", añadía.

"Ella misma nos lo ha dicho", comenta Cristina Almeida, tras ver las declaraciones de Ayuso, "cambiad de opinión según lo que le interesa". "Esta mujer está diciendo siempre burradas para llamar la atención", añade, tajante, la abogada.

Pedro Águeda, por su parte, recuerda el suceso que ha ocurrido en la Universidad de Valladolid con unos jóvenes encapuchados cantando el 'Cara el Sol'. "Parece que no ha pasado mucho el tiempo", indica el periodista.

