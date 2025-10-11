Mazón visita una de las zonas más afectadas por la DANA Alice y lanza un dardo a la Confederación: "Que limpien cauces y barrancos"

¿Qué ha dicho? El president valenciano ha acudido a la localidad alicantina de Pilar de la Horadada, desde donde ha señalado que "el momento más duro de lluvia fue cuando ya fue eliminada la alerta roja".

Carlos Mazón visitó Pilar de la Horadada, una de las localidades más afectadas por la DANA Alice, y señaló a la Confederación Hidrográfica del Segura, destacando la importancia de la limpieza de cauces y barrancos. Junto a la vicepresidenta de la Diputación de Alicante, Ana Serna, y el alcalde José María Pérez, recorrió las zonas más afectadas por las inundaciones. Mazón subrayó la necesidad de un mantenimiento adecuado de los cauces, especialmente en época de lluvias. Además, valoró la rápida actuación del ayuntamiento en la evacuación de 70 vecinos. Finalmente, instó a la población a mantenerse informada sobre las condiciones climáticas.

Carlos Mazón ha visitado este sábado por la mañana Pilar de la Horadada (Alicante), una de las localidades más afectadas por el paso de la DANA Alice, y desde la localidad ha señalado a la Confederación Hidrográfica del Segura y ha reivindicado la importancia de la "limpieza adecuada de cauces y barrancos".

El jefe del Consell ha recorrido algunas de las zonas de la población más afectadas por las inundaciones junto con la vicepresidenta de la Diputación de Alicante, Ana Serna, y el alcalde de la localidad, José María Pérez, quien les ha informado de la última hora de la situación y del dispositivo especial desplegado.

Desde allí, Mazón se ha sumado a las palabras del alcalde de Pilar de la Horadada y ha subrayado la "importancia" de que los cauces y barrancos tengan una limpieza y un mantenimiento adecuado, especialmente en época de lluvias, dejando en entredicho la actuación de la Confederación Hidrográfica del Segura.

Además, el president también ha apuntado que "el momento más duro de lluvia fue cuando ya fue eliminada la alerta roja" y por ello ha puesto en valor la "rápida" actuación del ayuntamiento de Pilar de la Horadada en la prevención y evacuación de alrededor que 70 vecinos por el riesgo de desbordamiento del canal Tajo-Segura, que ya se encuentran en sus casas.

Por último, Mazón ha solicitado a la población "máxima precaución" y que se mantenga informada de las condiciones climatológicas a través del área de Emergencias de la Generalitat, así como del resto de canales oficiales, ante el episodio de lluvias que está afectando a la Comunitat Valenciana.

