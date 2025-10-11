La DANA Alice deja a cientos de personas sin luz en las Islas Baleares

Los detalles En Formentera, las zonas más afectadas son el centro y el sur de la isla, donde la fuerte tormenta eléctrica ha afectado a 27 transformadores, provocando que 500 vecinos se quedaran sin luz.

En Formentera, más de 500 vecinos se han quedado sin luz. Las zonas más afectadas son el centro y el sur de la isla, donde la fuerte tormenta eléctrica ha afectado a 27 transformadores.

Además, los rayos también han afectado a la red eléctrica en Ibiza, Palma de Mallorca y Menorca. Allí, 272 usuarios también se han quedado sin luz.

La DANA Alice ha dejado las lluvias más intensas en Ibiza. En concreto, en el municipio de Sant Antoni, se han registrado más de 60 litros de agua por metro cuadrado.

Las precipitaciones han provocado retrasos, desvíos y cancelaciones en varios vuelos, y Emergencias ha suspendido las actividades al aire libre.

Por el momento, está activada la alerta naranja hasta las 20:00 horas en el norte y levante de Mallorca, y la población está muy pendiente ante cómo pueda evolucionar las consecuencias de la DANA en las próximas horas.

