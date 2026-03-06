El PSOE expulsa al alcalde de Almussafes (Valencia) por sus palabras contra las mujeres que le denunciaron por acoso sexual

El contexto Toni González fue suspendido cautelarmente de militancia en diciembre al hacerse públicas unas acusaciones de acoso sexual y laboral contra él, aunque mantenía el cargo de alcalde de Almussafes y su acta en el grupo socialista.

El PSOE ha expulsado a Toni González, alcalde de Almussafes, debido a sus declaraciones contra las mujeres que lo denunciaron por acoso sexual, lo que constituye una "revictimización", según fuentes del partido. González había sido suspendido cautelarmente de militancia en diciembre tras hacerse públicas las acusaciones de acoso sexual y laboral, aunque mantenía su cargo. La decisión de expulsarlo fue tomada por el área de Organización federal del PSOE tras sus manifestaciones y comentarios despectivos. Además, se le abrió un expediente por "amenaza velada" a Diana Morant y "deslealtad al proyecto socialista" por explorar opciones políticas alternativas.

El PSOE ha expulsado al alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González, por las declaraciones públicas realizadas en las últimas semanas contra las mujeres que le denunciaron por acoso sexual y que suponen una "revictimación de las mismas", según han informado EFE fuentes del partido.

González fue suspendido cautelarmente de militancia el pasado mes de diciembre al hacerse públicas unas acusaciones de acoso sexual y laboral presentadas contra él, aunque mantenía el cargo de alcalde de Almussafes y su acta en el grupo socialista.

Según las fuentes del partido, la expulsión decidida por el área de Organización federal del partido se produce a raíz de las manifestaciones y comentarios que ha realizado González contra las mujeres que le denunciaron.

El pasado 25 de febrero, el Comité de Ética y Garantías del PSPV-PSOE le abrió un expediente por "amenaza velada" a la secretaria general del partido y ministra de Ciencia, Diana Morant, y por "menospreciar" a la mujer que le denunció por presunto acoso sexual.

Las mismas fuentes señalaron que el expediente también se abrió por "deslealtad al proyecto socialista", al asegurar que el alcalde reconoció que "está en conversaciones con otros partidos" para presentar una alternativa política en el municipio.

