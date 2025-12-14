Bernabé califica al PSOE como "un referente" y asegura que "ya ha actuado" tras la denuncia por acoso sexual contra Toni González

Los detalles Para la delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana "es el momento de que el alcalde de Almussafes tome las decisiones para abordar lo que él haya expresado públicamente".

En el PSOE, las denuncias de acoso sexual han generado una rápida respuesta, especialmente en el caso del alcalde de Almussafes, Toni González, quien ha sido suspendido de militancia y de sus cargos orgánicos. Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, ha destacado que el partido ha tomado medidas contundentes y ha instado a "las derechas" a seguir su ejemplo en la creación de canales para denunciar el acoso. Bernabé ha enfatizado que el PSOE prioriza el bienestar y la igualdad de las mujeres, acompañándolas y respetando sus tiempos y decisiones. También ha criticado el "carroñerismo político" de la oposición, subrayando la importancia de revisar sus discursos y prácticas.

Los últimos días en el PSOE se han visto marcados por la oleada de denuncias por acoso sexual contra algunos de sus dirigentes. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria de Igualdad de la formación, Pilar Bernabé, ha defendido que el partido "ya ha actuado" con el alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González, ante las acusaciones por acoso sexual y laboral, al que se le ha suspendido de militancia "y de todos sus cargos orgánicos".

"Esto creo que es una cuestión que ya se solventó ayer, que se ha abordado en cuestión de horas y, por lo tanto, es el momento de que el alcalde de Almussafes tome las decisiones para abordar lo que él haya expresado públicamente", ha indicado, en declaraciones a los medios este domingo tras asistir a la reunión de coordinación ante el episodio de lluvias celebrada en L'Eliana (Valencia).

El PSOE, en coordinación con la dirección del PSPV, abrió este sábado un expediente de suspensión de militancia del alcalde de Almussafes y admitirá la petición de los órganos del PSPV de nombramiento inmediato de una comisión gestora en el municipio. Por su parte, González anunció su dimisión de todos sus cargos orgánicos del PSOE, pero seguirá como primer edil.

Según ha recalcado Bernabé, el PSOE "ya ha dicho exactamente cuál es la hoja de ruta", que es la de "marcar el paso de lo que viene siendo una realidad que venimos denunciando desde hace décadas desde el movimiento feminista, también las mujeres y también el PSOE". Y ha reivindicado que el PSOE ha sido el partido "que primero ha puesto en marcha canales y espacios para que las mujeres puedan denunciar ante situaciones de acoso y de normalización del machismo".

En este punto, ha reflexionado con que "hacer carroñerismo político de una situación tan terrible como es una realidad que tiene que ver con la normalización del machismo o el acoso en algunos espacios de la vida es claramente tener una mentalidad machista que niega lo que el feminismo viene defendiendo desde hace muchos años, y es que esa normalización de comportamientos impropios y que ofenden a las mujeres es estructural y está en todos los espacios".

Dicho esto, ha reivindicado que el PSOE "otra vez vuelve a ser referente en cómo alzar la voz ante situaciones de este tipo, en crear canales para que se puedan denunciar, en no normalizar esos comportamientos, en ser contundentes", pero ha recalcado que todo ello "también tiene que ser una medida ejemplarizante para el resto" y ha prometido "trabajar para que esto suceda en todos los ámbitos de la sociedad y tambi en el resto de partidos".

Pide a "las derechas" que "tomen nota"

Por eso mismo, ha invitado "a estas derechas que están estos últimos días tan sobreexcitadas en este tema" a que "tomen nota y empiecen a poner ellos sus canales". "Ya sabemos que en el ámbito público su comportamiento no es precisamente ejemplar, por ejemplo cuando pactan con maltratadores, cuando meten en los gobiernos a personas que niegan abiertamente la violencia machista y que se apartan de todos aquellos espacios que tienen que con las denuncias contra la violencia de género", ha reprochado.

Así, ha incidido en que en "la esfera pública su comportamiento en absoluto es feminista", por lo que ha considerado "evidente que en la pública tampoco lo es, porque no tienen ningún otro elemento ni herramienta para proteger a las mujeres".

Frente a ello, ha defendido que en el PSOE los han "puesto en marcha": "Aprendemos de los errores, escuchamos y mejoramos". Las mujeres socialistas "son las que históricamente han sabido alzar la voz y poner pie en pared" ante estas situaciones, por lo que ha garantizado que seguirán siendo estas "las que cambiemos un paradigma que es necesario cambiar".

Respetar "los tiempos"

Preguntada por si el PSOE llevará estos casos a la Fiscalía, Bernabé ha indicado que esta cuestión ya la han "explicado" en los últimos días y ha argumentado que en la reunión del pasado viernes con las responsables de Igualdad de los territorios ya trataron que las mujeres "necesitan acompañamiento" y ha pedido "respetar su voluntad por encima de todo", para "acompañarlas y ser conscientes de sus necesidades, de sus tiempos y de lo que ellas quieren".

"El PSOE lo que se pone es al lado de las mujeres siempre. Para el PSOE, si tenemos que elegir entre cálculo electoral y, por encima de todo, el bienestar y la igualdad de las mujeres, no le quepa duda de que siempre va a estar la defensa de las mujeres", ha garantizado.

Por tanto, ha señalado que "los tiempos de las mujeres y las decisiones de las mujeres son nuestras, y el PSOE lo que hace es acompañar, ponerse a disposición, y es lo que va a hacer, lo que ha hecho y lo que hará", ha indicado.

"No soy su política de izquierdas preferida, lo sé"

En otro orden de asuntos, preguntada por el hecho de que desde el Consell pidan su dimisión por "ocultar este tipo de casos", la también delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha afirmado que es consciente de que no es "su política de izquierdas preferida". "Lo sé, lo entiendo porque llevo un año poniendo en evidencia lo que son y lo que le han hecho al pueblo valenciano", ha replicado.

Y ha reprochado a los dirigentes del Consell que saben que el trabajo que lleva a cabo como secretaria de Igualdad del PSOE es precisamente "trabajar para mejorar todos los mecanismos y para ponerlos en marcha", al tiempo que ha negado "ocultación" y ha defendido que la secretaria de Organización del PSOE, la valenciana Rebeca Torró, ya ha dado "todas las explicaciones oportunas".

"Del carroñerismo político del que hablaba es precisamente ese. Y qué casualidad que el PP y las derechas de esta comunidad ataquen a una mujer de cosas que hacen hombres, también es muy feminista por su parte", ha aseverado Bernabé, al tiempo que ha emplazado a los 'populares' a "empezar a revisar sus propios discursos y sus propias fórmulas de actuar" porque "no tienen nada que ver con lo que las mujeres en este país piensan".

"Ese es el problema que ellos tienen, que por más que intentan hacer con sus cábalas electorales un postureo del que nunca van a poder formar parte porque no lo llevan en el ADN, no entienden los códigos, no entienden lo que las mujeres pensamos y están atacando a una mujer que no les gusta. Yo lo entiendo, ya lo sé, lo noto cada día, precisamente por cosas que han hecho hombres", ha agregado.

