Morant, sobre la renuncia de Yolanda Díaz a liderar el nuevo Sumar: "Mi admiración por una vicepresidenta que sigue impulsando que España sea la economía avanzada que más crece"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, se ha pronunciado sobre el paso a un lado de Yolanda Díaz, quien abandona la dirección de Sumar y renuncia a liderar la lista electoral en las generales.

"Lo primero es que en política hay decisiones personales y, por tanto, detrás de esta hay una reflexión profunda. Estoy convencida de que Yolanda Díaz la ha tomado desde la serenidad y para estar en paz consigo misma. Lo único que puedo hacer es respetarla", ha señalado Morant.

Más allá del movimiento interno, la ministra quiso blindar la figura de Díaz dentro del Ejecutivo. Ha subrayado su "respeto y admiración" hacia la vicepresidenta segunda, recordando que su papel en el Consejo de Ministros sigue siendo clave para que España se mantenga como "la economía avanzada que más crece".

En este sentido, Morant ha vinculado la gestión de Díaz con los hitos laborales del país: "Gozamos de cifras récord de empleo, especialmente en mujeres y jóvenes. Hemos alcanzado mínimos históricos de paro, pero nuestra ambición es llegar al pleno empleo y seguir ensanchando los derechos sociales"

Para la titular de Ciencia, este paso a un lado no es un cierre, sino un punto de inflexión para poner en valor el trabajo por parte de Díaz. "Hoy no se acaba nada", recalcó. "Es necesario detenerse y valorar lo conseguido. Si habláramos en términos de unas 'olimpiadas' políticas, en las actuales, Yolanda Díaz está, sin duda, en el podio", concluyó.

