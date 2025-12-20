Toni González insiste en que no dimitirá como alcalde de Almussafes tras la denuncia por acoso sexual: "Estoy convencido de que es infundada"

¿Qué ha dicho? El socialista ha publicado una carta abierta a la ciudadanía en la que ha recalcado que continuará trabajando "con más dedicación que nunca" como alcalde de la localidad pese a la denuncia interpuesta contra él por acoso sexual.

Toni González, ex vicesecretario del PSPV-PSOE en Valencia, ha reafirmado su inocencia frente a una denuncia de acoso sexual presentada ante el órgano de control del PSOE, no judicialmente. A través de Instagram, el alcalde de Almussafes comunicó a la ciudadanía que continuará en su cargo, destacando su compromiso con los vecinos y la gestión que llevó al ayuntamiento a "una deuda cero". González, que se apartó temporalmente del grupo municipal socialista, expresó su indefensión al conocer la denuncia por los medios y calificó la acusación como infundada, asegurando que se centrará exclusivamente en su labor como alcalde.

El edil ha publicado un comunicado en su cuenta de Instagram en la que se ha dirigido a los habitantes de la localidad valenciana para "aclarar personalmente algunas cuestiones que han trascendido en los últimos días".

"Quiero hacer hincapié en que, pese a las circunstancias que me han llevado a apartarme del grupo municipal socialista temporalmente y hasta que se aclare la situación, continuaré trabajando con más dedicación que nunca como alcalde de Almussafes. Las responsabilidades que tengo con todos y cada uno de los vecinos de nuestra población siempre han sido mi prioridad", ha afirmado González, que ha sacado pecho que gracias a su gestión el ayuntamiento ha conseguido alcanzar "una deuda cero".

Respecto a la denuncia por acoso sexual, el todavía alcalde ha querido recalcar que "no se ha interpuesto denuncia vía judicial sino que ha sido presentada ante el órgano de control del PSOE": "Y, lamentablemente, en ningún momento he recibido información concreta al respecto. Me enteré de esta situación a través de los medios de comunicación, lo que me dejó en una posición de indefensión absoluta".

"Estoy convencido de que se trata de una denuncia infundada y, por tanto, me dedicaré en exclusiva a mi labor como alcalde sin necesidad de compatibilizar mi responsabilidad al frente del ejecutivo local con otras funciones orgánicas dentro del partido", ha concluido.

