El PSOE convoca una reunión este miércoles donde abordarán las denuncias por acoso sexual de Paco Salazar

El PSOE ha convocado este miércoles por la noche una reunión telemática en plena polémica por los comentarios misóginos de Paco Salazar a sus inferiores. Así lo han confirmado fuentes de Ferraz a laSexta, que detallan que la convocatoria proviene de la Secretaría de Igualdad, así como que en el encuentro participarán las secretarias de Igualdad de los territorios, además de los portavoces.

En este sentido, aseguran que estas reuniones se hacen con cierta frecuencia, aunque en esta ocasión "obviamente se hablará del tema de Paco Salazar", pero también de otros. El caso de Salazar ha provocado tensión dentro del partido, en parte por la gestión que se ha hecho del mismo.

Paco Salazar ocupó importantes cargos en el PSOE y en el Gobierno, llegando a ser secretario general de Coordinación Institucional en Moncloa. Dimitió el pasado verano, en el Congreso Federal del partido, tras conocerse varias denuncias por acoso sexual de exempleadas contra él.

Concretamente, relataron "comportamientos explícitos, bromas humillantes y comentarios sobre la vida sexual, la vestimenta o el aspecto físico" contra estas mujeres. En sus escritos, a los que accedió 'elDiario.es', comentaban que las víctimas eran mujeres jóvenes, que el ambiente de trabajo era "irrespirable" y una denunciante subrayaba que algunas situaciones fueron "traumáticas".

Detallaban que Salazar usaba un lenguaje "hípersexualizado", que "te decía el buen culo que te hacía ese pantalón o te pedía que le enseñaras el escote". También que en una ocasión "escenificó una felación con todo lujo de detalles" y que "él sabía cuándo te incomodaba y lo disfrutaba manifiestamente".

Además, una de las denunciantes expresaba en su escrito el miedo a dar más detalles por la falta de confianza que le producía el canal interno del partido.

Al saltar el escándalo, el partido insistió en que desconocía la existencia de esas denuncias y el PSOE respondió iniciando diligencias internas para investigar lo ocurrido. Además, tomó medidas como el refuerzo del comité de garantías y los protocolos de acoso.

Denuncias 'desaparecidas'

Sin embargo, meses después de hacerse públicas las denuncias, fuentes citadas por 'elDiario.es' aseguraron que, pese a estar apartado, Salazar sigue trabajando de forma externa tanto para Moncloa como para Ferraz.

Además, esta semana se publicó que, supuestamente, dichas denuncias habían sido 'borradas' de la plataforma. Tras denunciar 'Eldiario.es' esta "desaparición", el PSOE aseguró que se había debido a una "ofuscación informática", destinada a reforzar la confidencialidad y evitar que pueda rastrearse la identidad de las denunciantes.

Insistieron en que la información sigue en el sistema y que continúa abierta la investigación a Salazar.

Según ha informado 'elDiario.es' las denunciantes recibieron el martes las notificaciones que certifican que sus escritos han sido admitidos a trámite, meses después de que se hiciese pública la situación.

