La ministra de Igualdad pide a la Fiscalía que actúe contra Salazar pese a que el PSOE tenía las denuncias hace cinco meses

Los detalles "Son comportamientos asquerosos y deleznables", dice la ministra, que insiste en que será la fiscalía la que tome cartas en el asunto, aunque aún no se sepa si la investigación dará lugar a denuncia.

Cinco meses después de que salieran a la luz las primeras denuncias, y tras las informaciones de 'eldiario.es', el PSOE ha movido ficha. Según el propio medio, finalmente se ha puesto en contacto con las víctimas del presunto acoso de Paco Salazar. Al mismo tiempo, la ministra de Igualdad ha confirmado que el asunto llegará a la fiscalía.

"Son comportamientos asquerosos, deleznables. Creo que la reacción cuando se tuvo conocimiento fue ágil. No sé si de esa investigación se deducirá alguna denuncia, imagino que sí, a la fiscalía, que es la que tiene que actuar", ha dicho la ministra.

La crisis en torno a Salazar sigue creciendo. Este martes se publicaron en 'eldiario.es'nuevos extractos de testimonios de trabajadoras que estuvieron a sus órdenes en Moncloa, relatando comportamientos improcedentes en el entorno laboral. Estas revelaciones se suman a la información difundida el lunes, que señalaba que las denuncias registradas en el canal interno del PSOE habrían desaparecido.

En Ferraz pasaron de decir que "no existen denuncias" a atribuir la ausencia de registros a un "error o confusión informática". Ahora aseguran que la investigación sigue, aunque Salazar ya no sea militante del partido.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha sido contundente: "Las expresiones y las palabras que se han hecho públicas son vomitivas".

Desde el PP, Alberto Núñez Feijóo ha calificado a Salazar como "un guarro" y ha añadido: "Si lo que publican los medios es cierto, queda claro que no puede tener responsabilidades de asesoramiento institucional".

Fuentes del entorno de Salazar han dicho a laSexta que no presenciaron acoso —que de haber existido habrían denunciado— aunque reconocen que él solía usar un lenguaje inapropiado con mujeres y que muchos comentarios reflejados encajan con su manera habitual de expresarse.

Miembros del Ejecutivo confiesan que les costó digerir toda la información publicada y muestran desconcierto: "Paco no es la persona que yo conocía".

Mientras tanto, la dirección del PSOE ha lamentado no haber tramitado con más diligencia las denuncias internas presentadas por las trabajadoras afectadas.

