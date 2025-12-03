Ahora

Confía en el reencuentro

El Gobierno insiste en reconciliarse con Junts: "Confiamos en que cumplir con los compromisos restablezca la confianza"

El contexto El PSOE sigue trabajando en medidas para contentar a Junts como la publicación de las balanzas fiscales, como último intento de recuperar su apoyo parlamentario.

La vicepresidenta Primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este miércoles en Sevilla.
Aunque Pedro Sánchez ha evitado este miércoles hablar de la ruptura con Junts, que ya le ha cerrado la puerta a una posible reconciliación. Pese a todo, el Gobierno sigue con su plan de intentar cortejar al partido de Carles Puigdemont y espera que surta efecto para continuar con los apoyos necesarios en la legislatura.

"Confiamos por supuesto en que el cumplimiento de los compromisos restablezca la confianza. Es importante que restablezcamos esa relación", ha declarado María Jesús Montero este miércoles. En un acto en Sevilla, la ministra de Hacienda ha insistido en que "estamos convencidos de que restableceremos confianza porque cumpliremos".

Muestra de ello son las medidas que Sánchez se ha abierto a establecer para acercarse a Junts. Una de ellas es calcular y publicar las balanzas fiscales de las comunidades autónomas que demandan los independentistas.

En una entrevista en Al Rojo Vivo en enero de 2024, la vicepresidenta Primera aseguró que pondrían los datos a disposición "del conjunto de centros de investigación, de administraciones" para que cada uno pudiera "elaborar sus propias balanzas fiscales".

Sin embargo, también ha cambiado la política en este sentido, y Montero ha anunciado que ya "estamos trabajando metodológicamente para publicar aquellas balanzas que son más representativas".

Críticas a esta estrategia

La estrategia que está siguiendo el PSOE para recuperar a su aliado no es bien recibida en todos los sectores del partido. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, considera que es sinónimo de plegarse ante Junts.

"No han respetado al Gobierno cuando les hablamos de pie. Pensar que de rodillas nos van a respetar más es un poco absurdo", ha criticado este miércoles.

Por su parte, desde la oposición, Alberto Núñez Feijóo señala a un Sánchez totalmente sometido y pide que convoque elecciones cuanto antes. "El presidente del Gobierno, sin credibilidad ante los ciudadanos, sin control parlamentario, debería tener un mínimo de dignidad y por lo que se ve no la tiene", ha declarado.

