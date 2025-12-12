Moncloa resta importancia al ultimátum de Díaz y aseguran que Sánchez tiene "su propia hoja de ruta"

¿Qué ha dicho? Fuentes de Moncloa consultadas por laSexta consideran que la vicepresidenta segunda tiene "todo el derecho a dar su opinión" sobre los escándalos que salpican al PSOE, aunque recuerdan que cualquier cambio en el Gobierno es "prerrogativa" de Sánchez.

Moncloa ha reiterado su propia "hoja de ruta" tras las declaraciones de Yolanda Díaz en Al Rojo Vivo, donde exigió una reformulación "radical" del Gobierno. Díaz considera "insoportable" la situación actual del Ejecutivo, marcada por escándalos de corrupción y acoso sexual, y pide cambios profundos en el equipo de Gobierno. Desde Moncloa, se insiste en que cualquier ajuste es competencia de Pedro Sánchez y que han actuado contundentemente en los casos mencionados. Díaz, sin embargo, ve insuficientes las explicaciones del PSOE y advierte que, si no hay cambios, Sumar tomará las decisiones necesarias.

Desde Moncloa insisten que han actuado "con contundencia" en los casos de corrupción y acoso sexual a los que se enfrenta. Además, señalan que ninguno de los casos tiene "vinculación con ningún ministro", descartando -parece- esa remodelación radical a la que se ha referido Yolanda Díaz.

En su entrevista en Al Rojo Vivo, Díaz ha tildado de "insoportable" la situación que vive el Gobierno y ha estallado en laSexta. "Se acabaron las reflexiones y los cambios cosméticos. Toca actuar", ha aseverado la vicepresidenta, que cree que "toca un cambio profundo en el equipo de Gobierno".

"Es grave. Basta ya. El deterioro es mayúsculo. Es insoportable lo que vivimos: corrupción, puteros, machismo", lamenta la ministra, que ha echado balones fuera al hablar de la posibilidad de un adelanto electoral: "No es de mi competencia". En caso de que no suceda este cambio, dice Díaz, desde Sumar tomarán "las decisiones que haya que tomar", a lo que ha añadido: "Lo digo con todo el dolor de mis palabras".

Estamos, por tanto, ante un ultimátum en toda regla de una Díaz que, además, ve insuficientes las explicaciones que ha dado el PSOE respecto a las denuncia de acoso sexual que salpican a miembros destacados de la formación, con Paco Salazar a la cabeza. Precisamente a Salazar se le ha bloqueado la posibilidad de volver a darse de alta como militante, mientras que se ha abierto un expediente informativo a Antonio Hernández y a Javier Izquierdo, pese a que sobre este último el PSOE no ha recibido ninguna denuncia.

