Crisis en el Gobierno

Moncloa resta importancia al ultimátum de Díaz y aseguran que Sánchez tiene "su propia hoja de ruta"

¿Qué ha dicho? Fuentes de Moncloa consultadas por laSexta consideran que la vicepresidenta segunda tiene "todo el derecho a dar su opinión" sobre los escándalos que salpican al PSOE, aunque recuerdan que cualquier cambio en el Gobierno es "prerrogativa" de Sánchez.

La ministra Portavoz, Pilar Alegría y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegan a una sesión de control al Gobierno
Moncloa deja claro que tiene su propia "hoja de ruta" tras las palabras de Yolanda Díaz en su entrevista en Al Rojo Vivo, que ha exigido al Gobierno una reformulación "radical" si quieren seguir adelante mientras el PSOE sigue inmerso en una ola de escándalos que cada día va a más.

Fuentes consultadas por laSexta recalcan que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo tiene "derecho a mostrar su opinión" respecto a la situación actual de los socialistas, pero añaden que cualquier cambio en el Ejecutivo es "prerrogativa" de Pedro Sánchez.

Desde Moncloa insisten que han actuado "con contundencia" en los casos de corrupción y acoso sexual a los que se enfrenta. Además, señalan que ninguno de los casos tiene "vinculación con ningún ministro", descartando -parece- esa remodelación radical a la que se ha referido Yolanda Díaz.

En su entrevista en Al Rojo Vivo, Díaz ha tildado de "insoportable" la situación que vive el Gobierno y ha estallado en laSexta. "Se acabaron las reflexiones y los cambios cosméticos. Toca actuar", ha aseverado la vicepresidenta, que cree que "toca un cambio profundo en el equipo de Gobierno".

Frases Yolanda Diaz en ARV.
Las contundentes frases de Yolanda Díaz en ARV sobre la situación del Gobierno: "Todo esto es un delirio"

"Es grave. Basta ya. El deterioro es mayúsculo. Es insoportable lo que vivimos: corrupción, puteros, machismo", lamenta la ministra, que ha echado balones fuera al hablar de la posibilidad de un adelanto electoral: "No es de mi competencia". En caso de que no suceda este cambio, dice Díaz, desde Sumar tomarán "las decisiones que haya que tomar", a lo que ha añadido: "Lo digo con todo el dolor de mis palabras".

Estamos, por tanto, ante un ultimátum en toda regla de una Díaz que, además, ve insuficientes las explicaciones que ha dado el PSOE respecto a las denuncia de acoso sexual que salpican a miembros destacados de la formación, con Paco Salazar a la cabeza. Precisamente a Salazar se le ha bloqueado la posibilidad de volver a darse de alta como militante, mientras que se ha abierto un expediente informativo a Antonio Hernández y a Javier Izquierdo, pese a que sobre este último el PSOE no ha recibido ninguna denuncia.

