La familia real publica su felicitación navideña con una entrañable fotografía hecha en Valdesoto, Asturias

Con la llegada de diciembre, España se llena de luces y árboles navideños, y la tradicional felicitación de la familia real es uno de los momentos más esperados. Este año, la postal presenta una foto del rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía en Valdesoto, Asturias, destacando el valor de los pequeños municipios y sus paisajes naturales. La tarjeta incluye el mensaje "Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2026" en tipografía Ibarra Real Nova, acompañada de las firmas reales y un mensaje manuscrito. Por otro lado, el rey emérito Juan Carlos I y la reina Sofía han enviado una felicitación diferente, protagonizada por sus perros junto a un árbol navideño.

Con la llegada de diciembre, miles de luces y árboles navideños han inundado calles y hogares españoles, pero aún faltaba por llegar una de las tradiciones más esperadas de la Navidad: la tradicional felicitación navideña de parte de la familia real. Esta vez, esta clásica postal abre con una foto del rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa de Asturias, Leonor, y la infanta Sofía, en un entorno rural, concretamente en la localidad asturiana de Valdesoto.

Esta imagen exalta su reconocimiento a los municipios pequeños, a sus comarcas ganaderas y agrícolas, y a sus parajes naturales. Así, en el interior de la felicitación aparece en el lado izquierdo el texto: "Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2026" en tipografía Ibarra Real Nova. Además, también está escrito en inglés.

La tipografía fue originalmente diseñada en el siglo XVIII y utilizada en la edición de 1780 del Quijote realizada para la Real Academia Española. Coincidiendo con el cuarto centenario de la publicación de la primera parte del libro cervantino, en el siglo XXI, se recupera y crea la versión digital de esta tipografía poniendo en valor el patrimonio tipográfico español.

En el lado derecho figuran las firmas de los reyes y sus altezas reales, la princesa Leonor y la infanta Sofía, junto al texto manuscrito: "Con todo nuestro afecto y los mejores deseos". Cierra la felicitación, en la parte exterior, el escudo y el lema "Servicio, compromiso y deber".

Fotografía de los perros del rey Emérito y la reina Sofía en su felicitación de Navidad.

Una segunda felicitación llegaba este viernes, esta vez de parte del rey emérito, Juan Carlos I, y la reina Sofía. Eso sí, es muy diferente a la de su hijo Felipe.

En lugar de aparecer sus majestades, la postal incluye una fotografía protagonizada por sus cinco perros junto a un árbol navideño. La imagen se tomó en el Palacio de la Zarzuela. En el escrito, que ha sido firmado por ambos, también puede leerse un texto de "Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2026".

