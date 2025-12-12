Yolanda Díaz, ante la trama de Leire Díez: "Necesitamos una auditoría inmediata en la SEPI"

¿Qué ha dicho? La vicepresidenta segunda sostiene que es fundamental investigar tanto al organismo público como a las empresas que dependen de él ante la posibilidad de que el entramado corrupto tenga más ramas ocultas.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha exigido un cambio profundo en el Gobierno tras los escándalos de corrupción y acoso sexual en el PSOE. Díaz ha criticado la falta de reacción ante el caso de Paco Salazar y la trama de contratos amañados vinculada a Leire Díez y la SEPI. Propone una auditoría exhaustiva de esta sociedad estatal y sus empresas dependientes. Díaz considera que la situación es peor que en julio pasado y demanda una reformulación radical del Gobierno. Sobre un adelanto electoral, afirmó que no es su competencia, pero insiste en la necesidad de explicaciones por parte del presidente Sánchez.

"Un cambio profundo en el Gobierno". Es lo que exige la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ante el estallido de casos de corrupción y de acoso sexual en el seno del PSOE.

Además de denunciar la falta de reacción del PSOE ante el caso de Paco Salazar, Díaz ha expresado su preocupación por la trama de amaño de contratos encabezada por la exmilitante socialista Leire Díez en relación con la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), cuyo expresidente, Vicente Fernández, también fue detenido el pasado miércoles.

Por ello, la vicepresidenta exige analizar con lupa las cuentas de esta sociedad estatal para depurar responsabilidades. "Conozco la SEPI, y creo que necesitamos una auditoría inmediata, porque aglutina a 15 grandísimas empresas públicas", ha reclamado la líder de Sumar en Al Rojo Vivo. "Si yo fuera presidenta de la SEPI, estaría actuando ya", ha añadido.

Pero la vicepresidenta no se conforma con investigar a la cúpula de este organismo, por lo que pone sobre la mesa la idea de desgranar las cuentas de todas las compañías dependientes de la SEPI ante la posibilidad de que surjan nuevas ramas en el caso. "Tenemos que tomar medidas ya y hacer auditorías tanto en la SEPI como en todas las empresas que dependen de ella", ha propuesto Yolanda Díaz.

Díaz pide "reformular el Gobierno"

Ante el estallido de escándalos, tanto de corrupción como de acoso, en el PSOE, Díaz sostiene que "así no puede seguir el Gobierno. "Es insoportable la corrupción y los puteros", ha señalado. Por eso, ha reclamado "un cambio profundo en el equipo de Gobierno": "Es grave. Basta ya. El deterioro es mayúsculo. Es insoportable lo que vivimos: corrupción, puteros, machismo".

De este modo, la vicepresidenta segunda ha argumentado que la situación actual es mucho "peor" que la del pasado julio cuando el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, entró en prisión y se conocieron las denuncias por acoso sexual contra el exasesor de Moncloa, Paco Salazar.

"El adelanto electoral no es mi competencia"

Sobre un posible adelanto electoral, Díaz se ha limitado a decir que "no es mi competencia". Así, la vicepresidenta ha insistido en que "el Gobierno debe ser reformulado de forma radical" y ha apuntado que, de no suceder, se tomarán "las decisiones que haya que tomar". "Lo digo con todo el dolor de mis palabras", ha añadido en Al Rojo Vivo. Además, le ha recriminado a Sánchez que no haya comparecido.

"Si yo fuera presidenta estaría compareciendo", ha apuntado Díaz. "El presidente y el PSOE tienen que dar explicaciones. Estar callados no ayuda", ha recalcado la vicepresidenta y líder de Sumar en Al Rojo Vido para concluir.

