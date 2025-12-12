Yolanda Díaz: "Nogueras queda retratada y su política no es digna, conmigo que no cuenten"

¿Qué ha dicho? La vicepresidenta del Gobierno ha cargado contra la portavoz de Junts y ha recordado su 'no' a la reducción de la jornada laboral.

Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, ha criticado duramente las declaraciones de Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, quien sugirió aprovechar la "decadencia" del sistema político español para forzar concesiones al Gobierno. Díaz, en su intervención en Al Rojo Vivo, calificó esta postura como indigna y afirmó que Sumar no apoyará la propuesta de multirreincidencia. Además, recordó que Junts votó en contra de la reducción de la jornada laboral, afectando a millones de trabajadores. Díaz subrayó su compromiso con la honestidad y rechazó cualquier intento de chantaje político, instando a Junts a explicar su postura. Mientras, Nogueras llamó a ERC a unirse para presionar al Gobierno español.

Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, ha estado en Al Rojo Vivo para hablar de la situación actual del Ejecutivo. Para hablar, también, de la afirmación de Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, en la que expresaba que "ante la decadencia y la degradación del sistema político español" tenían una ocasión "para forzar al Gobierno a hacer concesiones que nunca habrían hecho".

Ante esto, la ministra de Trabajo ha sido más que contundente en el programa de Antonio García Ferreras. "Creo que uno es responsable y se retrata cuando habla de esta manera. Soy así de clara. Y digo esto con respeto, pero Nogueras queda retratada. Esta manera de hacer política no es digna".

"A mí no me han conseguido nada ni me van a arrancar nada", ha expuesto para afirmar que Sumar "no va a votar a favor" de la propuesta de multirreincidencia. "Desde luego que esa forma de hacer política no es lo que me han enseñado en mi casa. Ni táctica ni estratégicamente".

Díaz, en ese sentido, ha recordado a Junts su voto en cuanto a la reducción de jornada laboral: "Yo lo único que tengo es trabajo, a veces un poco de ánimo, y dignidad. Lo dice alguien a quien Junts ha tumbado la reducción de la jornada laboral no golpeándome a mí sino a dos millones de trabajadores en Cataluña y a 12,5 millones en toda España. Y golpeando a las pequeñas empresas en mi país. Así no se hace política".

"Cada una tiene su manera de negociar, yo no lo voy a hacer. He dado la cara aquí después de una votación que he perdido pero la he ganado en la calle. La ciudadanía lo que quiere es honestidad. Quien tiene que explicar por qué golpea a los trabajadores no soy yo, es Junts", ha compartido.

Porque la vicepresidenta ha sido tajante con Junts y, sobre todo, con Nogueras: "A mí no me va a escuchar jamás decir que como está usted débil le voy a chantajear y a sacar lo que no le he sacado jamás. Conmigo que no cuenten".

Llamamiento de Junts a ERC

Todo, después de las palabras de Miriam Nogueras. Después de una entrevista en 'La 2 Cat' y 'Ràdio 4' en las que además ha hecho un llamamiento a los diputados de ERC en el Congreso.

"Ahora tenemos una muy buena oportunidad. Proponemos que, en vez de ser siete diputados los que nos plantemos ante el Gobierno español, seamos 14 y le forcemos a hacer concesiones. Los diputados independentistas hemos demostrado que hay una manera diferente de hacer las cosas, de asumir la relación entre las dos naciones. Plantarse es parte de esta metodología", ha dicho Nogueras.

