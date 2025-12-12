El aplaudido discurso de Nerea Pérez de las Heras en los Premios Ídolo a los 'influencers': "Por favor, pensad"

La periodista, colaboradora de El Intermedio, ha dado un discurso potentísimo al recoger su premio Ídolo a Conciencia Social haciendo precisamente aquello por lo que estaba nominada: generando conciencia social.

Junto a Cris Blanc, Virtual Diva y Cisco Garve estaba ella, Nerea Pérez de las Heras, colaboradora en El Intermedio (laSexta). Todos ellos estaban nominados en la categoría de Conciencia Social de los Premios Ídolo, y Pérez de las Heras, consciente de ser "la que menos seguidores tiene", ha sido la ganadora. Sobre el escenario de IFEMA (Madrid) en el que se ha celebrado la gala la noche del jueves, no ha dudado en aprovechar su altavoz para lanzar uno de los mensajes más potentes de la noche, en una gala donde a veces la conciencia pesa menos que otros factores.

"Estoy aquí, con los influencers y las influencers más seguidos y seguidas de España. Y ahora que os tengo encerrados, me gustaría influenciaros a vosotros: os habéis inventado este oficio; este oficio tiene dignidad, lo habéis inventado desde cero", ha arrancado, en el discurso para recoger su premio. "Entiendo que sois personas listas y así os voy a tratar", ha adelantado. "Estos premios se llaman Ídolo. Ídolo es una palabra muy fuerte. Vosotras sois los ídolos de gente, de mucha gente, de millones... y algunas son muy jóvenes", ha recordado, señalando que todos estos y estas jóvenes escuchan a sus creadores de contenido favoritos más que "a sus padres, a sus profesoras, a los políticos y a cualquier institución".

"Sólo os pido que penséis en esto mucho, que sois importantes, que tenéis una responsabilidad grande. Pensadlo, por favor, antes de empujar a las chavalas a consumir ropa y cosméticos para sostener su autoestima", ha señalado. Ya en El Intermedio, la periodista ha advertido en numerosas ocasiones tendencias virales de las redes sociales que impulsan a las menores a hacer rutinas de skin care o el uso de cosméticos en menores. "Tú puedes pasar un tiempo en la inocencia, pensando que esto te va a hacer retroceder, hasta que te das cuenta de que ya sabes lo que es la vida", aseguraba en uno de los programas.

Pero su mensaje ha ido más allá: "Pensad antes de hacerle publicidad a marcas que sostienen el genocidio en Palestina, que pagan las bombas con las que se mata a niños", ha recordado, o "antes de colaborar con asociaciones que ahora sabemos que robaron el dinero de las donaciones de la DANA pero antes ya sabíamos que eran neonazis". Y, antes de agradecer a Dulceida la organización de los premios, ha recordado una de las polémicas más duraderas en torno a los influencers: "Pensad antes de iros a Andorra para evadir impuestos".

