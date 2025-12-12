El informe del PSOE reconoce que las denuncias contra Salazar son "verosímiles" y "procedentes"

Sí, pero... Pese a reconocer que las denuncias son "procedentes", desde la formación se ven incapaces de llegar más lejos: "Este órgano no puede considerar acreditada la total entidad de estos hechos, en particular, la gravedad real de los mismos ni todos sus extremos, por no disponer este órgano de los medios técnicos ni legales necesarios para una adecuada comprobación de los mismos".

Las denuncias contra Francisco Salazar son "procedentes" y "verosímiles", según el informe del PSOE sobre las denuncias de mujeres contra el exasesor de Moncloa, aunque se limitan a calificarlas como "una falta".

Noticia en ampliación.

