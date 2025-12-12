Ahora

El informe Salazar

El informe del PSOE reconoce que las denuncias contra Salazar son "verosímiles" y "procedentes"

Sí, pero... Pese a reconocer que las denuncias son "procedentes", desde la formación se ven incapaces de llegar más lejos: "Este órgano no puede considerar acreditada la total entidad de estos hechos, en particular, la gravedad real de los mismos ni todos sus extremos, por no disponer este órgano de los medios técnicos ni legales necesarios para una adecuada comprobación de los mismos".

Paco Salazar en el Congreso de los DiputadosPaco Salazar en el Congreso de los DiputadosGetty

Las denuncias contra Francisco Salazar son "procedentes" y "verosímiles", según el informe del PSOE sobre las denuncias de mujeres contra el exasesor de Moncloa, aunque se limitan a calificarlas como "una falta".

En el informe, que ha adelantado 'elDiario.es', el PSOE se declara incapaz de llevar más actuaciones adelante, como asegura en el siguiente párrafo: "Este órgano no puede considerar acreditada la total entidad de estos hechos, en particular, la gravedad real de los mismos ni todos sus extremos, por no disponer este órgano de los medios técnicos ni legales necesarios para una adecuada comprobación de los mismos".

