Alegría limita al "ámbito personal" su comida con el ex alto cargo del PSOE cesado por acoso Paco Salazar

Los detalles Alegría defendió a Salazar y le describió como un "compañero íntegro" antes de que las acusaciones de acoso le llevasen a dimitir.

Pilar Alegría ha justificado su reciente encuentro con Francisco Salazar, ex alto cargo del PSOE cesado por denuncias de acoso, como una reunión de carácter "personal". La ministra portavoz explicó que conoce a Salazar desde hace años y no lo veía desde hacía casi medio año. A pesar de haber defendido a Salazar en el pasado, describiéndolo como "íntegro", Alegría cambió su postura tras el Comité Federal del PSOE, distanciándose de él al conocer las acusaciones. Apoyó su dimisión, calificándola de "necesaria" ante conductas contrarias a los principios del partido. La comida ha suscitado dudas sobre su relación actual.

Pilar Alegría ha limitado al "ámbito personal" su comida con Paco Salazar, un ex alto cargo del PSOE cesado tras las denuncias internas de acoso a mujeres, para justificar el encuentro. Ambos fueron fotografiados en un restaurante y la ministra portavoz ha tenido que dar explicaciones este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

"Es un encuentro que se circunscribe única y exclusivamente en el ámbito personal, con una persona a la que yo conozco desde hace muchos años y a la que no veía desde hace casi medio año, sin más", ha dicho Alegría para intentar dejar zanjado el tema.

Su relación con Salazar parecía estrecha antes del Comité Federal para la regeneración del partido celebrado el pasado julio. Antes del gran evento socialista, se publicaron denuncias contra Salazar por acoso sexual.

Mientras algunas voces como Adriana Lastra eran más críticas con su figura y rechazaban que debiese ser nombrado secretario adjunto, Alegría salió en su defensa. Le describió como "un compañero absolutamente íntegro" al que conocía "desde hace muchos años".

Sin embargo, al terminar el Comité cambió un poco su forma de hablar sobre él. Aseguró que "no conocía lógicamente esa información" de la que se le acusaba y se distanció de él. Pasó de llamarle "Paco Salazar" a "Francisco Salazar".

Incluso apoyó su dimisión, calificándola como "un paso absolutamente necesario". "Si hay unas conductas que son absolutamente antagónicas a los principios que ha defendido siempre nuestro partido, son las actitudes machistas", afirmó.

Lo que se sabe es si con el que ha comido Alegría es su compañero, el "íntegro" Paco, o Francisco, el de las actitudes machistas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.