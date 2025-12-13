Libertad provisional para los tres detenidos por el caso Plus Ultra

Los detalles Como medidas cautelares, el magistrado ha acordado para los tres la obligación de la entrega del pasaporte, la consecuente prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer ante el órgano judicial cada 15 días.

El magistrado del Juzgado de Instrucción n° 13 de Madrid ha decretado la libertad provisional de tres detenidos en el 'Caso Plus Ultra', imponiéndoles la entrega del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias quincenales ante el juzgado. Julio Martínez, presidente de la aerolínea, y su CEO fueron arrestados junto a un tercer implicado por presunto blanqueo de capitales tras el rescate gubernamental durante la pandemia. La investigación se centra en el uso indebido de ayudas de 53 millones de euros, supuestamente blanqueadas a través de préstamos vinculados a una organización criminal. Plus Ultra niega las acusaciones, afirmando que el proceso les perjudicó.

El magistrado titular del Juzgado de Instrucción n° 13 de Madrid ha acordado a última hora de la mañana de este sábado la libertad provisional de los tres detenidos puestos a su disposición judicial en el marco del conocido como 'Caso Plus Ultra'. Así lo han asegurado fuentes jurídicas a laSexta.

Este jueves fueron arrestados el presidente de la compañía, Julio Martínez, y su CEO después de que la aerolínea fuera rescatada durante la pandemia por el Gobierno, al igual que Air Europa. Horas después, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detenía a un tercer implicado.

Todos ellos fueron arrestados el presunto blanqueo de capitales de Plus Ultra y fueron puestos a disposición judicial en los juzgados de Plaza de Castilla.

Investigan posibles irregularidades

Hasta el momento, no se estarían investigando posibles irregularidades en las adjudicaciones de las ayudas, de 53 millones de euros, sino un uso indebido de las mismas y sobre todo, el proceso de devolución.

Es decir, si esta empresa firmó préstamos con empresas que forman parte de una organización criminal asentada en Francia, Suiza y España y si se habría utilizado esa estructura de la compañía para blanquear fondos provenientes de delitos. Estos habrían sido cometidos en Venezuela, en concreto por la venta de oro del banco de este país y por desvíos por parte de funcionarios de dinero que se habría destinado a la distribución de alimentos.

Plus Ultra habría actuado como intermediaria blanqueando ese dinero a través de préstamos, que devolvían a sociedades en Europa dentro de la presunta organización criminal. Y ahí es donde entra el rescate del Gobierno, ya que esos 53 millones de euros se habrían usado como parte de ese blanqueo.

De ahí que Anticorrupción hable en su auto de "defraudación al Estado", por un presunto uso indebido de esos fondos públicos. Y de ahí que este jueves la UDEF registrara la sede de la aerolínea, porque el foco de la justicia no está en el Ejecutivo ni en el préstamo, sino en el entramado que hay detrás.

Por su parte, desde la aerolínea negaron y siguen negando este suceso: "Nos cogieron ahí en medio y realmente nos hicieron mucho daño", dijo su presidente Martínez en octubre de 2023, cuando acordaron archivar la causa.

