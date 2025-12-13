Ahora

En pleno 'Me Too'

El PSOE de Palencia insiste y pide a la Ejecutiva Federal que lleve los casos de acoso a la Fiscalía

Los detalles Esta petición ya había sido trasladada desde Asturias, pero el máximo órgano de esta formación política, reunido este viernes, dijo que esto no ocurriría.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez.

El PSOE de Palencia ha pedido a la Ejecutiva Federal contundencia ante los casos de acoso y que acuda a la Fiscalía para poner en manos de la Justicia estos comportamientos "absolutamente reprobables".

En un breve comunicado remitido este sábado, la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Palencia ha mostrado su apoyo incondicional a las víctimas de los casos de acoso que se han conocido en los últimos días en el seno del partido.

El máximo órgano de esta formación política en la provincia, reunido este viernes, acordó pedir a la Ejecutiva Federal la contundencia que estos casos merecen, instando a que se mantenga una conducta ejemplar acudiendo a la Fiscalía.

Desde el PSOE de Palencia considera que estas actuaciones "están manchando la trayectoria del partido y atentan claramente contra la esencia de una formación política que desde hace años lleva la lucha feminista en su propio ADN".

Esta petición ya había sido trasladada desde Asturias, pero en la mencionada reunión se dijo que esto no ocurriría.

Noticia en ampliación

