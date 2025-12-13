Ahora

El PNV lanza un ultimátum al Gobierno: o detiene "la hemorragia de noticias" o van a elecciones

Los detalles Aitor Esteban ha explicado que la formación está preocupada, pero que el líder socialista "debería estar aún más preocupado": "La situación se complica sobremanera, las detenciones, procesamientos, las mordidas, las actitudes machistas, dan una sensación de agotamiento y enrarecimiento".

Aitor Esteban interviene durante la IX Asamblea General del PNV en Vitoria, Álava.
El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha advertido de que "o el PSOE consigue detener esta hemorragia de escándalos o el presidente Pedro Sánchez tendrá que convocar elecciones ya, porque así no se puede aguantar año y medio". Así, ha explicado que el PNV está preocupado, pero que el líder socialista "debería estar aún más preocupado": "La situación se complica sobremanera, las detenciones, procesamientos, las mordidas, las actitudes machistas, dan una sensación de agotamiento y enrarecimiento".

Esteban ha intervenido ante la Asamblea General del PNV que ha aprobado en Vitoria los cambios en los estatutos del partido para agilizar su funcionamiento, como limitar a 30 días la duración de las elecciones internas. Con ese "goteo de escándalos", más la incapacidad de sacar presupuestos y la mayorías negativas en el Congreso, "la legislatura no tiene muy buena pinta".

"No me jugaría el dinero a que el Gobierno aguanta hasta el 2027", ha subrayado. Además, ha vuelto a reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez que transfiera a Euskadi las competencias pendientes antes de final de año, como está pactado, y ha dejado abierta la posibilidad de que haya un acuerdo el año que viene entre los partidos vascos para plantear una reforma del estatuto.

Una advertencia al PP

Pero, tras las críticas al PSOE, Esteban también ha lanzado una advertencia al PP: "Se lo tienen que hacer mirar. Con Sánchez en horas bajas, un fiscal general condenado, y no es capaz de ser alternativa. Debería preguntarse por qué no consiguen sumar una mayoría alrededor".

El presidente del PNV ha rechazado un acercamiento a los populares: "Con el talante que están demostrando, no nos van a encontrar. A nosotros que no nos miren, y no con esas compañías que tienen", en referencia a Vox. Además, ha agregado, si hay elecciones, "ya veremos lo que vota la ciudadanía". También ha tenido críticas hacia Bildu por su "permisividad" con sus juventudes.

"Se les ve el plumero. (Ernai) quita las banderas españolas de los ayuntamientos del PNV. ¿Por qué no las quitan dónde gobierna Bildu? ¿Por qué no las quitan directamente los alcaldes de Bildu? Porque tienen miedo a las sanciones. Vale ya de numeritos valientes de boquilla". "A nosotros no nos gusta la bandera española, no es la nuestra, pero la respetamos", ha agregado.

A continuación, ha defendido la manera de hacer política en Euskadi, que "está en las antípodas de Madrid. Parece que el Congreso está a 40.000 kilómetros en vez de a 400". "Por supuesto que tenemos discrepancias con el PSE -su socio de gobierno-, somos dos partidos diferentes, pero la clave está en el diálogo y la confianza".

