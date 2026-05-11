Primera reacción del gobierno canario tras el fin del operativo por hantavirus y las tensiones con Sanidad: "Hemos intentado enfriar la situación y enfocarnos"

El portavoz Alfonso Dávila ha evitado insistir en las críticas al gobierno central y ha reivindicado que el Gobieno de Canarias "no se ha negado" al operativo para evacuar el barco con antavirus, sino que ha limitado a "exigir las máximas garantías posibles".

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha minimizado las tensiones con el gobierno central respecto al atraque del crucero Hondius con hantavirus. Cabello destacó en "Más Vale Tarde" que, pese al desacuerdo inicial, el Gobierno de Canarias colaboró para que la situación se resolviera rápidamente. El temporal obligó al barco a atracar temporalmente en Granadilla, permitiendo la repatriación de pasajeros. Cabello reconoció compartir algunas críticas de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, sobre la decisión unilateral del Gobierno central, pero rechazó hablar de "deslealtad". Subrayó la solidaridad de Canarias, mencionando el aumento del 90% en llegadas a las islas en mayo.

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha rebajado la tensión vivida con el gobierno central a cuenta de la llegada del crucero Hondius con hantavirus, asegurando que "para nosotros era vital que saliera bien y más allá del desencuentro que tuvimos en su momento".

"Lo que ha hecho el Gobierno de Canarias es colaborar para que todo saliera de la mejor manera y de la forma más rápida", ha reivindicado Cabello en una entrevista en Más Vale Tarde, la primera reacción del gobierno canario producirse el atraque del barco en el puerto de Granadilla, una opción contraria a la defendida por el Ejecutivo autonómico.

El temporal de este lunes es el que ha obligado a amarrar el barco al puerto de forma temporal, para que saliese el último grupo de pasajeros que ya ha sido repatriado este lunes. A este respecto, Cabello ha indicado que "la situación es muy cambiante" y que "el buque se va a ir en cuanto termine el desembarco".

"Quien dirige el plan es el Ministerio de Sanidad. La ministra le ha enviado un WhatsApp al presidente Clavijo informándole. A partir de ahí, pendientes de que termine de realizarse el operativo", ha esgrimido.

Preguntado por las palabras de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, que ha criticado el atraque afirmando que "se sigue imponiendo la política de hechos consumados mientras se mira hacia otro lado ante los riesgos y las dudas planteadas", Cabello ha reconocido que comparte "parte del fondo" porque "entendemos que la decisión la tomaba el Gobierno de España unilateralmente".

No obstante, ha rechazado hablar de una "deslealtad" por parte del Gobierno central, afirmando que aunque "todos podríamos tener conversaciones de WhatsApp que, sacadas de contexto, podrían llevar a la confusión, (...) nosotros hemos intentado enfriar la situación y enfocarnos en que el operativo saliera de la mejor manera posible".

"El Gobieno de Canarias no se ha negado, lo que ha hecho ha sido exigir las máximas garantías posibles", ha insistido el portavoz. Además, ha reivindicado la solidaridad de Canarias, recordando que en los diez primeros días de mayo han llegado a las islas 599 personas, un 90% más que en el mismo período del año pasado.

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