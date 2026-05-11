El Gobierno evita responder a las críticas de Clavijo y su gabinete: "El ruido y la desinformación perjudican la salud"

Los detalles "El Gobierno de España está a lo que está. Está a trabajar y a que este operativo salga bien. Y creo que el mundo está mirando y nos está agradeciendo nuestra labor", ha sentenciado la ministra de Sanidad en una rueda de prensa desde el puerto de Granadilla de Abona.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha evitado responder a las críticas de Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, quien acusó al Gobierno de "soberbio" y de no realizar "PCR a bordo" del crucero. García afirmó que el Gobierno se centra en que el operativo salga bien y agradeció la labor de los medios de comunicación durante la alerta sanitaria. En una rueda de prensa junto a los ministros de Interior y Política Territorial, se informó sobre el operativo en el puerto de Granadilla de Abona. Se realizarán labores de avituallamiento y evacuación de 22 personas. Los 14 españoles aislados en Madrid están bien, y se esperan resultados de PCR. García destacó la colaboración con autoridades internacionales para monitorear la situación.

La ministra de Sanidad, Mónica García, no ha querido responder a las críticas de Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, que en una dura rueda de prensa poco antes de esta intervención, ha criticado que han sido "víctimas de un Gobierno soberbio", que no se hayan hecho "PCR a bordo" del crucero, ha hablado de "nuevo colonialismo", de ir a Canarias a "hacerse la foto" y de "falta de respeto institucional", entre otros calificativos del operativo.

"No vamos a entrar en polémicas", ha atajado García. "El Gobierno de España está a lo que está. Está a trabajar y a que este operativo salga bien. Y creo que el mundo está mirando y nos está agradeciendo nuestra labor", ha sentenciado la ministra.

En los momentos de una alerta sanitaria, "la información rigurosa, minuciosa y transparente es ahora mismo de un valor incalculable" ha asegurado la ministra agradeciendo también la labor de los medios de comunicación.

La ministra ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa junto a los ministros de Interior y de Política Territorial, Fernando Grande-Marlaska y Ángel Víctor Torres, respectivamente. Los tres han dado las novedades del operativco desde el propio puerto de Granadilla de Abona.

Ya se han llevado a cabo las labores de repostaje y esta tarde se harán las de avituallamiento. 22 personas saldrán del buque en un único vuelo que irá a Países Bajos y a Australia durante esta tarde, mientras que 32 personas de la tripulación se quedarán en el barco, que zarpará cuando antes hacia Países Bajos tras la evacuación.

Sobre los 14 españoles que desde ayer están aislados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, la ministra ha explicado que se encuentran bien y que a lo largo del día se tendrán los resultados de las PCR que se les han realizado.

También ha hecho referencia al positivo comunicado por Francia y el de EEUU, que España considera dudoso. "Estamos en continua colaboración con estas autoridades, con todas las autoridades, con todos los países, con todos los vuelos que salieron ayer y todos los países implicados para ir siguiendo minuciosamente el estado de salud, y la evolución de todas estas personas", ha asegurado García.

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