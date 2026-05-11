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Crisis hantavirus

Pilar Velasco, sobre Esperanza Aguirre: "Voces como la suya son peligrosísimas en política"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid se ha mostrado muy crítica con la gestión que ha llevado a cabo el Gobierno de la crisis del hantavirus, acusándolos de usar el suceso como "una cortina de humo".

La expresidenta de la Comunidad de Madrid se ha mostrado muy crítica con la gestión que ha llevado a cabo el Gobierno de la crisis del hantavirus, acusándolos de usar el suceso como "una cortina de humo".

Esperanza Aguirre no ha dudado en criticar al Gobierno por su gestión de la crisis del hantavirus. La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha afirmado estar "indignada" con el Gobierno y, además, ha tenido un lapsus señalando que han puesto "una cortina de humo con esto del coronavirus".

Aguirre no entiende, además, por qué España ha tenido que recibir a un barco que es de Países Bajos. "¿Por qué no se vuelve ahí?", pregunta. El reportero aclara que lo ha dicho la Organización Mundial de Salud y ella afirma que la OMS ha preguntado a Pedro Sánchez si lo aceptaría.

Iñaki López indica que la evacuación del MV Hondius "es un éxito de España como país", y que, además, ha sido dirigida por técnicos y especialistas. Cristina Pardo, entre risas, ha comentado que Aguirre, en muchas ocasiones, no ha sido capaz "ni de aplaudir las cosas que hace su propio partido, cómo va a aplaudir a otros".

Pablo Montesinos, por su parte, afirma que la política popular "se retrata un poco en sus declaraciones". "No hace favor al Partido Popular con estas declaraciones", añade el periodista. Pilar Velasco señala que "voces como la es Esperanza Aguirre son peligrosísimas en política".

"Nos puede hacer mucha gracia porque sabemos que no tiene ni pies ni cabeza lo que dice", añade, "pero, al final, va calando esa lluvia fina de voces peligrosas". "Es una negacionista y una terraplanista de casi todo", sentencia.

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