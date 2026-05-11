El PP pasa de hablar de "caos y Gobierno fallido" por el operativo del hantavirus a definirlo como "un show de televisión"

Mientras tanto... Vox, por su parte, ha sacado su lado más trumpista y afirma que es malo si te aplaude la OMS argumentando que no tiene un buen equipo al frente.

El operativo de repatriación del MV Hondius desde Tenerife ha sido aplaudido internacionalmente, pero el PP y Vox han mostrado su desacuerdo. El PP ha criticado el operativo, calificándolo de "show de televisión", y ha pasado de describir la situación como "caos" a criticar la transparencia del Gobierno. Borja Sémper, portavoz del PP, ha señalado la descoordinación inicial. Vox, por su parte, ha adoptado una postura crítica hacia el elogio de la OMS, sugiriendo que es un mal indicador. El Gobierno, sin embargo, ha defendido su gestión, destacando el éxito del operativo y lamentando la oposición del PP.

A pesar del aplauso internacional en la repatriación del MV Hondius desde Tenerife, en el PP no están por reconocer que las cosas hayan salido bien. Han pasado de hablar la semana pasada de "caos y Gobierno fallido" a decir que el operativo del Gobierno ha sido "un show de televisión". Vox, por su parte, ha sacado su lado más trumpista: dice que es malo si te aplaude la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Gobierno se ha mostrado este lunes satisfecho con el operativo, como ha recalcado la ministra de Sanidad, Mónica García: "Cuando hablo de éxito me refiero al operativo". "España, una vez más, le ha dado un ejemplo al mundo de buena gestión a pesar de los boicoteos y de la insolidaridad de algunos", ha remarcado, Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE en la Comunidad de Madrid, celebrando la repercusión internacional.

Sin embargo, para el PP no hay nada que elogiar y, para criticar, se remite al primer día de crisis. "Esa sensación de descoordinación y esa sensación también de que ni el propio Gobierno se ponía de acuerdo en las horas iniciales", ha dicho BorjMienta Sémper, portavoz nacional de los 'populares'.

Así, han pasado de la hipérbole de la semana pasada —al afirmar que "esto es el caos absoluto" y "un Gobierno fallido"— y de pedir transparencia —como lo hico el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al decir que "un Gobierno leal no oculta, sino que dialoga y es transparente"— a criticar que estamos viendo demasiado.

"Parece más bien un bio safari fotográfico más que una operación", "es una especie de 'gran hermano' minutos a minuto" y "lo que es es un programa de televisión", son algunas de las frases con las que han reaccionado este lunes los 'populares'.

Mientras, en el Ejecutivo lamentan la forma de hacer oposición del PP. "La estrategia de Vox de destrozar las instituciones en la que ha caído el señor Feijóo es una apuesta profundamente equivocada para el PP", ha dicho Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo.

Vox también ha adaptado su discurso cuando le han preguntado por el éxito de la operación. "Qué miedo, cuando la OMS te elogia, mala cosa tiene que ser", ha respondido José Antonio Fúster, portavoz nacional de Vox, ya que argumentan que no tienen un buen equipo al frente.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.