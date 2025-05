Pons señala, Mazón esquiva: el presidente valenciano vuelve a culpar al Gobierno y sigue sin pedir disculpas a las víctimas

Por primera vez, y eso que han pasado casi siete meses, alguien del PP ha pedido perdón a las víctimas de la DANA. Eso sí, ese perdón no ha venido del PP de Alberto Núñez Feijóo y, mucho menos, han salido del president valenciano Carlos Mazón. Las disculpas han venido de Esteban González Pons, eurodiputado valenciano del Partido Popular, aunque ha sido a título personal y porque los familiares de las víctimas mortales de la DANA del 29 de octubre de 2024 han viajado hasta Bruselas.

Allí, han sido recibidos por la mismísima Von der Leyen. También por otros eurodiputados y ha sido tras ese encuentro con representantes de las asociaciones de víctimas cuando los populares, desde Bruselas, se han comprometido a votar a favor de una comisión de investigación en Europa que esclarezca qué ocurrió. "Ha sido una reunión muy emotiva como todo el mundo puede imaginar", ha empezado diciendo Pons para luego asegurar que han "empezado pidiéndoles disculpas personalmente, por si en algún momento ellos han pensado que alguno de nosotros no hemos estado a la altura".

Las víctimas han agradecido este encuentro; aunque mantienen que el principal problema es Mazón y su Consell, que le llevan esperando, y siempre llega tarde, desde el martes 29 de octubre del año pasado. Parece que tienen asumido que Mazón no va a tener disponibilidad para recibir a las víctimas, por mucho que Pons les haya dicho: "Nos consta que el PP valenciano y Carlos Mazón están dispuestos a recibir" a las asociaciones que representan a los fallecidos y a sus familiares.

"Desde luego el afecto, la humildad y la empatía que hoy hemos querido transmitir no solo es de nosotros tres, también la de Alberto Núñez Feijóo", ha expresado el popular. Ante lo que las víctimas han lamentado que "El PP europeo, el valenciano y el español son distintos" hasta el punto que "parece que haya que venir a Bruselas para que entre la empatía". Las víctimas no cambian en su sentir y por ello se mantienen su principal exigencia: "Decimos lo mismo que desde el principio. Lo que pedimos es la dimisión del presidente Mazón".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con representantes de las asociaciones de víctimas de la DANA.

En laSexta hemos preguntado al presidente valenciano sobre las palabras de González Pons. Y todo parece apuntar a que esta cuestión le ha pillado por sorpresa, pues su actitud es cuanto menos llamativa. No sabe por dónde salir y acaba, como lleva haciendo todos estos meses, apuntando al Gobierno central y a Pedro Sánchez. Aunque la jueza de Catarroja ya ha dicho, en varias ocasiones a lo largo de su investigación, que la responsabilidad era exclusivamente de la Generalitat que preside Mazón.

"¿Una valoración sobre las declaraciones de González Pons?", le preguntan y Mazón responde entre titubeos: "No, perdona. Vamos para allá. Yo me alegro mucho. La verdad se impondrá al relato del Gobierno". Es entonces cuando el periodista de laSexta le recuerda que le ha preguntado por Pons y sus disculpas a las víctimas y afectados por la DANA, por si no han estado a la altura. Ante esto, Mazón asegura que "es curioso, porque solo desde el PP hemos hecho autocrítica. El Gobierno no ha hecho ninguna".

Por otra parte, también resulta curioso que, este miércoles, la Generalitat Valenciana haya cambiado su relato. Ahora se ponen el chaleco de la comprensión hasta tal punto que el portavoz en Les Corts, Juanfran Pérez ha dicho que "si las asociaciones de víctimas quieren participar en la comisión de investigación, que se pongan en contacto con nosotros". Esto lo han dicho ahora. Casi siete meses después de la tragedia y tras ser testigos del trato de respeto que se les ha dado en Bruselas a las víctimas.

Recordemos que hace solo una semana no pensaban lo mismo. El PP y Vox, juntos, vetaron la participación de las víctimas y sus asociaciones en la comisión de investigación de la DANA.

Sin olvidar las lamentables declaraciones del 7 de mayo de José María Llanos, portavoz de Vox en Les Corts, que arremetió contra las asociaciones asegurando que las que "se montan al día siguiente de una tragedia como esta, no suelen ser de verdaderos afectados, sino de verdaderos interesados".

El portavoz de Vox en Les Corts insulta a las asociaciones de víctimas de la DANA: "Son verdaderos interesados"

Y mientras tanto, la exconsellera de Mazon, Salomé Pradas, imputada por la gestión de la DANA presenta una queja al Poder Judicial por la actuación de la jueza de Catarroja. Su defensa habla de irregularidades, de autos "categóricos" y de personas ajenas, asegura, que intervienen en el procedimiento judicial.