La crónica de la declaración de Salomé Pradas: echa balones fuera y afirma que "no se esperó" a Mazón

Salomé Pradas, exconsellera de Emergencias de la Generalitat Valenciana, lloró durante su declaración ante la jueza por la gestión de la DANA. Pradas apeló a su inexperiencia en el cargo, también alegando que los planes de emergencias estaban diseñados para no tomar decisiones. Admitió no tener conocimientos técnicos, ya que su trayectoria era en abogacía. Pradas responsabilizó a Pilar Bernabé y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), criticando su actuación. No obstante, defendió a Carlos Mazón, asegurando que actuó con la información disponible y siguiendo consejos técnicos, pero no esperando una luz verde suya. Por último, acabó pidiendo disculpas por no poder hacer más.