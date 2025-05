El plan del PP para relevar a Mazón antes del nuevo curso: hacer que dimita y encontrar un candidato que convenza a Vox

La situación de Carlos Mazón es cada vez más insostenible y el president de la Generalitat Valenciana podría ver su salida para este verano. Alberto Núñez Feijóo estaría pensando en un relevo de Mazón para entonces, pero el PP tiene un escollo principal que salvar para poder suplir al líder valenciano: Vox.

En laSexta ya contamos que Mazón se aseguraría dos años con un sueldo público de 75.000 euros si aguanta como president hasta el 13 de julio. Y parece que Feijóo quiere respetar esas fechas, aunque no todo es tan fácil. El Partido Popular no tiene la mayoría absoluta en Les Corts y necesita del apoyo de la ultraderecha de Vox, que se siente cómodo con Mazón al mando. Por eso, no quiere empender este cambio sin tener un sustituto que convenza a la ultraderecha.

Con Mazón de salida, la clave está en ver con qué candidato o candidata convence Feijóo a los de Santiago Abascal para sustituirle. Hasta ahora, la persona que podría ser clave para ello es la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, una figura fuerte del partido y que, además, ocupa un escaño en Les Corts, imprescindible para lograr la presidencia.

Otra cuestión importante a salvar es, ¿y cómo se haría el relevo? Aunque Génova se encuentra incómodo con Mazón desde hace tiempo, los populares quieren que tenga una salida que parezca voluntaria. El formato, cuentan fuentes del PP a laSexta, sería hacerle dimitir con el argumento de haber dejado la reconstrucción encaminada, argumento que ha utilizado Mazón en todo este tiempo ante las constantes peticiones de dimisión por su nefasta gestión de la tragedia de la DANA.

Quien queda fuera de las quinielas a pesar de su reaparición es Francisco Camps, quien quiere volver a la línea política. El expresident de la Generalitat habló este fin de semana en un acto que había convocado para celebrar los 30 años de su primera mayoría absoluta, para comunicar su proyecto para los populares. Aunque no mencionóa Carlos Mazón, el 'popular' se ha ofrecido a recuperar a un partido que "ha perdido fuelle". En Génova no le dan ninguna opción.