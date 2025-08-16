Así es el vital trabajo de los bomberos forestales, quienes protegen nuestros bosques y luchan contra el fuego todo el año

¿Por qué es importante? Estos profesionales están en primera línea de fuego y combaten las llamas día y noche, sin tregua. Su esfuerzo es clave para protegernos del fuego. En laSexta, hemos pasado un día con un equipo.

Detrás de un casco y de un uniforme están Víctor, Fernando, Carlos, Adrián y tantos otros bomberos forestales que cada verano protegen a nuestros bosques del fuego. Uno de ellos habla a laSexta de su profesión como "una pasión", mientras que otro expresa que no hubiera "hecho otra cosa distinta" a lo que ha hecho.

Sin embargo, no son solo los bomberos quienes apagan incendios, sino que también lo hacen los pilotos, los conductores, y los ingenieros encargados de dirigir los dispositivos. "Lo que hacemos es localizar el aviso y, automáticamente, movilizamos a los agentes medioambientales y a los medios de extinción terrestres o aéreos", señala Félix Mateo, jefe de servicios de incendios forestales de Castilla-La Mancha.

En la misma línea, Diana García, agente medioambiental de Castilla-La Mancha, subraya que les dicen "cómo tiene que colocarse y cómo tienen que actuar", siempre "en contacto permanente con ellos".

Se trata de un equipo perfectamente organizado, en el que cada uno tiene su rol, y lo tienen todo calculado. "Mi papel es hacer de enlace tierra-aire a través de las comunicaciones. Yo tengo que dirigir al piloto y decirle si nos puede dejar en una zona, y al resto de medios que vayan llegando puedo ordenarles", explica Jesús López, jefe de la brigada aérea.

Por su parte, Alberto Caurín, jefe de la unidad terrestre, indica que ellos son "agua", pero que también pueden "picar", estar en "línea de defensa" y hacer lo que les manden.

El 2025 es ya el segundo peor año en cuanto a incendios en una década, con 160.000 hectáreas arrasadas y dos bomberos fallecidos. "En mi caso, yo no siento miedo por el fuego, sino respeto", cuenta Alberto Caurín.

Pese a su importante labor, a estos profesionales no les gusta la etiqueta de héroes, tal y como declara Jesús López: "Considerarnos héroes es darle demasiado dramatismo a esto, y esto al final se trata de nuestro trabajo, que hay que hacerlo con seguridad".

Además, recuerdan que su profesión es todo el año, y no solo en verano, cuando el monte chilla de dolor.