Feijóo adelanta el Congreso Nacional del PP al 5 y 6 de julio: "No me fío de Sánchez. Debemos estar preparados"

Habrá Congreso Nacional del PP este verano. Y, según ha podido saber laSexta, será el 5 y 6 de julio. Un cónclave que llevaban tiempo reclamado algunos sectores de la formación, para que haya ponencias ideológicas y cambios en el organigrama con los que coger impulso ante un posible adelanto electoral. Alberto Núñez Feijóo, que volverá a postularse para presidir el partidfo, ha anunciado la decisión este lunes tras una reunión del Comité Ejecutivo Nacional, en la que subyacía precisamente el runrún de esa convocatoria.

"Quiero anunciaros mi decisión de convocar un Congreso Nacional con el objetivo de activar el partido, prepararlo para hacer frente en las urnas a Pedro Sánchez y diseñar desde ya una alternativa de Gobierno definitiva, sólida y decidida, a la altura de un gran país que somos", ha proclamado el líder 'popular' ante sus barones. Una decisión "meditada desde hace tiempo", ha asegurado, que ha hecho pública apenas unas horas después de que Isabel Díaz Ayuso le presionara para "acelerar" ese congreso.

Según Feijóo, lleva tiempo reflexionando sobre adelantar el congreso ante lo que tacha de "decadencia" del Gobierno de Pedro Sánchez, contra el que ha cargado aludiendo, entre otros asuntos, al caso contra su mujer, el de José Luis Ábalos o el que afecta al fiscal general del Estado. "Por todo ello y porque no me fío de Sánchez, debemos estar preparados", ha defendido. "Tenemos que activar el modo futuro al 100% porque no hay un solo minuto que perder, hay mucho que hacer y hay que empezar ya", ha agregado.

Extraordinario, en julio y en Madrid

En concreto, según ha detallado Feijóo, la propuesta se someterá a la consideración de la Junta Directiva el próximo lunes. El líder del PP ha indicado que propondrá que el congreso sea en Madrid para "facilitar los desplazamientos a los afiliados" y, aunque no ha dado una fecha exacta, su idea es que sea "inmediatamente después del final de este periodo de sesiones" para no distraerse de la labor de control al Gobierno y poder iniciar el nuevo curso político en septiembre "plenamente operativos".

"Sí, vamos a pasar del cónclave del papa al cónclave del PP", ha remachado Feijóo. Fuentes 'populares', no obstante, avanzan a esta cadena que la fecha elegida el el fin de semana del 5 y 6 de julio. La localización, previsiblemente, será IFEMA; la reserva del espacio, según ha podido saber laSexta, se hizo ya el pasado 11 de marzo.

Este congreso tiene carácter extraordinario en el sentido de que tendrá lugar antes de que venzan los cuatro años desde el anterior, pero Feijóo ha incidido en que "debe ser ordinario desde el punto de vista de las ideas y del proyecto". "Propondré que salgamos de él con una ponencia política marco que defina nuestras prioridades y con otra de estatutos que defina nuestro funcionamiento interno", ha añadido.

Los estatutos del PP establecen que la periodicidad de los congresos del partido es de cuatro años, con lo que el encuentro se adelanta un año con respecto a la fecha en la que correspondería celebrarlo. El último cónclave 'popular fue también un congreso extraordinario: fue en abril de 2022 y fue entonces cuando Feijóo asumió la presidencia del partido después de la caída de Pablo Casado tras su enfrentamiento frontal con la propia Ayuso.