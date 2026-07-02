Las polémicas de Vito Quiles dentro y fuera del Congreso: de la persecución a Begoña Gómez a sus boicots a políticos

Los detalles Su principal escenario es en el Congreso de los Diputados, de donde han tenido que echarle tras múltiples quejas de políticos y verdaderos profesionales de los medios de comunicación.

Hace 24 horas que el juez ordenó la búsqueda de Vito Quiles, un agitador de ultraderecha, sin que la Policía lo haya localizado. La búsqueda se debe a una denuncia de un funcionario del Estado por la difusión de falsedades. Quiles ha tenido encontronazos en el Congreso de los Diputados, especialmente con figuras de izquierda. Uno de sus incidentes más notorios fue seguir a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, grabándola en un restaurante. Este comportamiento le ha costado la acreditación en el Congreso, tras quejas de políticos y periodistas, quienes denuncian que sus provocaciones dificultan su trabajo.

Se cumplen 24 horas desde que el juez ordenase la búsqueda y captura del ultra y agitador Vito Quiles y la Policía sigue sin localizarlo. Este jueves, hemos conocido más detalles de la denuncia que motiva esta búsqueda. Se trata de un funcionario del Estado que le denunció tras la difusión de falsedades. El juez le ha citado dos veces sin conseguir que Quiles declarara.

Vito Quiles encadena encontronazos dentro y fuera del Congreso de los Diputados con ministros y con periodistas. Eso sí, preferiblemente, siempre de izquierdas.

Pero quizás una de sus persecuciones más famosas es la que protagonizó la mujer del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, mientras estaba en un restaurante junto a un grupo de amigas. Vito Quiles la siguió mientras grababa con su móvil. Después publicó el vídeo en redes sociales y el caso acabó en los tribunales. Gómez denunció, pero la causa acabó siendo archivada provisionalmente. Al revisar las cámaras de seguridad, el juez no encontró indicios de delito.

Pero si hablamos de comportamientos inoportunos de este agitador de ultraderecha, su principal escenario es en el Congreso de los Diputados. Del que han tenido que echarle tras múltiples quejas de políticos y verdaderos profesionales de los medios de comunicación.

La forma de acercarse a los políticos le ha valido más de una llamada de atención. Tampoco faltan los choques con otros periodistas a los que ha interrumpido en más de una rueda de prensa. "Usted cuando me pregunte, no tiene derecho a invadirme", le tuvo que recordar María Jesús Montero. "No me empuje", le exigió el ministro Óscar Puente.

Sus provocaciones terminan distorsionando, impidiendo el trabajo de estos profesionales y las declaraciones de los políticos. "Cuando tú respetes al resto, habrá alguien que te respete a ti", le dijo Patxi López. Ha tensado tanto la cuerda que el Congreso le terminó retirando la acreditación de acceso.

Donde no estuvo tan polémico fue en su participación en un acto de campaña del Partido Popular en Aragón. Allí se siente mejor acompañado.

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