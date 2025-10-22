Ahora

Concentración sin autorización

La denuncia de Monrosi sobre la acreditación de Vito Quiles en el Congreso: "Nos persigue, nos hace fotos y nos amenaza"

¿Qué están diciendo? Vito Quiles ha organizado una concentración en Granada sin estar autorizado y lleva años accediendo al Congreso de los Diputados pese a las denuncias de muchos periodistas.

monrosi sobre vito quiles
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Vito Quiles continúa generando polémica por sus actuaciones en espacios públicos. Después de acudir a la Universidad Autónoma de Barcelona para dar una charla sin tener autorización, este miércoles ha organizado una concentración en Granada, de nuevo, sin permiso.

Al igual que en Barcelona, la presencia del agitador ha desatado una protesta en su contra.

Más allá de los actos que está llevando a cabo Quiles y que por el momento no están teniendo ninguna consecuencia para él, José Enrique Monrosi ha denunciado que continúe acreditado en el Congreso de los Diputados como un "profesional de los medios de comunicación".

"Desde un punto de vista autocrítico, tampoco entiendo como los profesionales de los medios de comunicación hemos tolerado durante tantos años que entre nosotros haya gente que no se dedica a lo mismo que nosotros", ha señalado el periodista en Más Vale Tarde.

Monrosi ha explicado el "acoso, el señalamiento, la difusión de bulos y de datos personales" que sufren muchos de sus colegas por parte de Vito Quiles.

"Nos hace fotos a los periodistas y luego las difunde y manipula, nos persigue, amenaza con difundir datos personales.. Es un agitador de extrema derecha, pero lo que estoy hablando no es un tema ideológico, es de las reglas del juego", ha sentenciado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Amama denuncia que las pruebas de cáncer borradas "siguen sin aparecer" y pide el cese del consejero: "Tenemos la verdad"
  2. Ayuso eleva su guerra con Sánchez a los tribunales por declarar la sede del Gobierno madrileño como Lugar de Memoria Democrática: "Es el 'francomodín'"
  3. PSOE y Sumar chocan por la crisis de la vivienda y discrepan sobre congelar o no los alquileres
  4. Cánticos de "puto payaso" y despliegue policial en el acto no autorizado de Vito Quiles en la Universidad de Granada
  5. Rocío Aguirre (Vox), hermana de Esperanza Aguirre, minimiza los datos de mujeres asesinadas por violencia machista: "Son 48 al año"
  6. Las imágenes de una cámara captan al asesino de Villaverde preguntando qué hacer con el arma tras matar a su expareja