La denuncia de Monrosi sobre la acreditación de Vito Quiles en el Congreso: "Nos persigue, nos hace fotos y nos amenaza"

¿Qué están diciendo? Vito Quiles ha organizado una concentración en Granada sin estar autorizado y lleva años accediendo al Congreso de los Diputados pese a las denuncias de muchos periodistas.

Vito Quiles sigue siendo foco de controversia por sus acciones en espacios públicos. Recientemente, organizó una concentración en Granada sin permiso, al igual que hizo en la Universidad Autónoma de Barcelona, lo que provocó protestas en su contra. Pese a sus actos, Quiles no enfrenta consecuencias y sigue acreditado como "profesional de los medios de comunicación" en el Congreso, lo que ha sido criticado por el periodista José Enrique Monrosi. Monrosi denuncia el "acoso, señalamiento y difusión de bulos" por parte de Quiles hacia sus colegas, calificándolo como un agitador de extrema derecha que manipula y persigue a periodistas.

Vito Quiles continúa generando polémica por sus actuaciones en espacios públicos. Después de acudir a la Universidad Autónoma de Barcelona para dar una charla sin tener autorización, este miércoles ha organizado una concentración en Granada, de nuevo, sin permiso.

Al igual que en Barcelona, la presencia del agitador ha desatado una protesta en su contra.

Más allá de los actos que está llevando a cabo Quiles y que por el momento no están teniendo ninguna consecuencia para él, José Enrique Monrosi ha denunciado que continúe acreditado en el Congreso de los Diputados como un "profesional de los medios de comunicación".

"Desde un punto de vista autocrítico, tampoco entiendo como los profesionales de los medios de comunicación hemos tolerado durante tantos años que entre nosotros haya gente que no se dedica a lo mismo que nosotros", ha señalado el periodista en Más Vale Tarde.

Monrosi ha explicado el "acoso, el señalamiento, la difusión de bulos y de datos personales" que sufren muchos de sus colegas por parte de Vito Quiles.

"Nos hace fotos a los periodistas y luego las difunde y manipula, nos persigue, amenaza con difundir datos personales.. Es un agitador de extrema derecha, pero lo que estoy hablando no es un tema ideológico, es de las reglas del juego", ha sentenciado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.