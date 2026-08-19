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Altas temperaturas

El calor extremo deja más de 4.300 muertes este verano y se ceba con los más mayores

Los detalles Según diversos estudios, el planeta se acerca a temperaturas tan extremas que millones de mayores de 60 años no podrán tolerar, por lo que muchos tendrán que adaptar sus rutinas.

Imagen de archivo de una persona mayor bebiendo agua
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España está atravesando uno de los veranos más calurosos de su historia reciente y está afectando, y mucho, a la población. En estos dos meses, las altas temperaturas ya han provocado 4.385 muertes, muchas de las cuales, según los expertos, se habrían podido evitar.

Los mayores son los más afectados por estas condiciones climatológicas extremas, y su vinculación con problemas graves de salud es cada vez más frecuente. De hecho, según diversos estudios, el planeta se acerca a temperaturas tan extremas que millones de mayores de 60 años no podrán tolerar, por lo que muchos tendrán que adaptar sus rutinas, como ya hace Lola. "Voy a comprar por la mañana, y tampoco voy todos los días", relata.

Pero también afecta a la vida que muchos hacen en sus propios hogares. Visi lleva todo el verano tratando de combatir el calor, y muchas noches ni siquiera puede conciliar el sueño: "Hay veces que a las tres o las cuatro de la mañana me levanto me mojo los brazos y las piernas".

Un calor que afecta, especialmente, a los más mayores, ya que, a partir de los 60 años, las dificultades para regular su termostato interno aumentan. "No tenemos las mismas defensas hacia el calor. Además, hay pérdida de la sensación de sed y bebemos menos. El riesgo de deshidratación es mayor", explica Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.

Las altas temperaturas ya han causado más de 4.300 muertes este verano en España, fallecimientos que, según Armenteros, "son evitables si hubiéramos tomado medidas". Para ello, los expertos reclaman ciudades mejor adaptadas, refugios frescos y sistemas de alerta pensados para las personas más vulnerables.

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