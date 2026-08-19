El Festval reconoce a El Gran Wyoming con el premio Joan Ramón Mainat 2026

El Gran Wyoming recibe un galardón por su trayectoria televisiva con el Premio Joan Ramón Mainat 2026, que pone en valor sus dos décadas al frente de El Intermedio y su papel como referente del humor político en España.

El Gran Wyoming será distinguido con el Premio Joan Ramón Mainat 2026 del FesTVal de Vitoria-Gasteiz, un reconocimiento a su trayectoria y a su papel como una de las figuras más destacadas del humor político en España. Desde 2006, Wyoming presenta El Intermedio en laSexta, un espacio que durante la temporada 2025-2026 ha celebrado sus 20 años en antena.

Un galardón que reconoce así una dilatada trayectoria marcada por el humor, la crítica y la sátira de la actualidad política. El premio será entregado durante la gala de clausura del FesTVal de Vitoria-Gasteiz, que se celebrará el próximo sábado 12 de septiembre.

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