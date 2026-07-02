Vito Quiles asegura que Milei se "ha ofrecido" a resguardarlo en la embajada argentina tras la orden de busca y captura contra él

El agitador ultraderechista lo ha dicho a 'El Mundo' después de que este miércoles la Policía Nacional se personara en su domicilio y en la sede de EDA TV, el canal de YouTube con el que colabora para detenerle, lo que no ocurrió al no encontrarse presente.

El agitador ultraderechista Vito Quiles, sobre el que pesa una orden de busca y captura, ha asegurado a 'El Mundo' que el presidente de Argentina, Javier Milei, le ha ofrecido resguardarlo en la embajada. "He recibido el respaldo de Milei y su ofrecimiento para resguardarme en la embajada argentina en España si viera que la situación se agrava", ha dicho.

"No voy a entregarme ni a exponerme a ser detenido, como quiere el Gobierno, hasta nuevo aviso", ha dicho Quiles al mismo medio después de que la Policía Nacional se personara este miércoles en su domicilio y en la sede de EDA TV, el canal de YouTube con el que colabora el agitador ultra, para detenerle. Lo hicieron con una orden judicial de busca y captura. Sin embargo, finalmente no ha sido arrestado al no encontrarlo este miércoles, ni este jueves.

Se trata de una orden de detención por un delito de injurias y calumnias contra un funcionario del Ministerio de Trabajo y asesor de Yolanda Díaz, sobre el que Quiles aseguró falsamente a través de sus redes sociales que había estado en prisión, que había salido de la misma por la intervención directa de la vicepresidenta del Gobierno y que posteriormente había sido encubierto y contratado en su Ministerio.

El propio agitador confirmó que pesa sobre él una orden de detención, aunque afirmó que está promovida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Un juez ha ordenado detenerme tras una campaña de denuncias masivas del entorno de Sánchez tras mi encuentro con Begoña Gómez. El Gobierno utiliza la justicia para perseguir a sus rivales sin motivo, pero luego se victimizan cuando juzgan su corrupción. Ni un paso atrás", ha afirmado a través de un mensaje en la red social X.

Envuelto en hasta cinco procedimientos judiciales

A pesar de este victimismo, el pseudoperiodista está envuelto en hasta cinco procedimientos judiciales. El primero de ellos está relacionado con un delito de revelación de secretos y acoso contra Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, puesto que Quiles difundió a través de las redes sociales la dirección de su domicilio pocos días después del apagón del 28 de abril de 2025.

Otra de las causas abiertas contra él es por un presunto delito de odio contra una persona con discapacidad que en 2024 se manifestaba contra Isabel Díaz Ayuso. Asimismo, está procesado por un presunto delito de injurias y calumnias por diversos mensajes y publicaciones contra Rubén Sánchez, secretario general de Facua.

Un juzgado de Alicante también le ha imputado por un presunto delito de estafa después de que Renfe denunciara que se colaba de manera sistemática en trenes. Recientemente, el Congreso de los Diputados le ha retirado la acreditación de prensa durante tres meses tras cometer dos faltas graves. En la Cámara Baja tiene abiertas más denuncias en su contra por incumplir el reglamento interno.

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