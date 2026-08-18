¿Cómo ahorrar en la factura de la luz ante la subida de los precios? Consejos y recomendaciones de Camarero

Los detalles El periodista económico de 'ABC' repasa en Al Rojo Vivo cuestiones como cuáles son las franjas horarias más baratas o si es mejor el ventilador frente al aire acondicionado en cuanto a consumo.

El encarecimiento de los precios está generando cierto miedo en los consumidores ante la llegada de la factura de agosto. Por eso, este martes el periodista económico de 'ABC' José María Camarero realiza una serie de recomendaciones en Al Rojo Vivo.

Las franjas horarias más baratas

En primer lugar, no hay que olvidar esas franjas horarias a la hora de encender algún electrodoméstico como un calefactor, un aire acondicionado o un ventilador. En definitiva, deben tenerse en cuenta a la hora de emplear luz. Más aún, teniendo en cuenta que eso "de planchar de madrugada ya se ha dado la vuelta", porque ahora "es uno de los periodos en los que sale más cara la luz".

En concreto, "ahora mismo, entre las 00:00 de la noche y las 09:00, es uno de los periodos calientes cuando más cuesta". Sucede lo mismo "a partir de las 21:00, cuando se disparan los precios". De esta manera, los tramos que más encarecen nuestro son los correspondientes a "cuando no hay sol", es decir, "cuando no hay producción solar".

Franjas horarios para ahorrar en la factura de la luz en agosto de 2026.

¿La razón? "Porque hemos incorporado tanta fotovoltaica que a mediodía, entre las 14:00 y las 18:00, es cuando más barata sale la luz". No obstante, "hay otros dos periodos que son intermedios durante la mañana y durante la tarde, en los que los precios están más o menos contenidos de alguna otra forma". En este punto, lo que está claro es que "de madrugada y por la noche es prohibitivo".

No obstante, sea la hora que sea, es de gran importancia utilizar esos electrodomésticos "siempre en modo eco", porque "aunque parezca que están funcionando durante más tiempo, están trabajando a un ritmo menor y consumen menos electricidad".

¿Aire acondicionado o ventilador? Este es el más barato

Los consumidores, tal y como cuentan en el vídeo sobre estas líneas, ya han visto ese encarecimiento; sin embargo, con las altas temperaturas se presenta inevitable encender algo que nos refresque. Entonces, ¿qué consume más, un aire acondicionado o un ventilador? En este sentido, también responde el experto, apuntando que "un aire acondicionado gasta muchísimo en comparación con un ventilador".

Respecto a los ventiladores, si bien Camarero apunta que esos de techo —"que llevan varios veranos muy de moda"— "tienen un consumo práctico", lo cierto es que "la confortabilidad no es tampoco la misma, sobre todo si se lo decimos a la gente del sur, que lo pasa bastante mal" por el calor.

Ahora bien, es posible que solo tengamos un aire acondicionado. Ante ello, Camarero recomienda que la temperatura de este la situemos entre los "23 y los 24 grados". Se trata de algo "muy subjetivo", pero lo cierto es que "por cada grado que bajemos el aire acondicionado, estamos gastando un 8% más de luz".

¿Qué potencia contratar para ahorrar?

Sea como sea, también es muy importante tener la factura a mano, "porque siempre que ocurren este tipo de contingencias respecto al precio, hay que revisar bien la factura, por ejemplo, qué potencia tenemos contratada". De hecho, "esto es muy importante", a pesar de que "viene en un punto de la propia factura que es incomprensible en muchas ocasiones".

En este sentido, el periodista Camarero señala que "con cuatro kilovatios y medio, suele ser suficiente para tener una vida normal". Además, el experto advierte que "cada kilovatio de potencia de más se va a pagar en la parte fija de la factura, consumamos más o consumamos menos". De hecho, recuerda que la potencia "se puede cambiar y el cambio es gratuito".

Tarifa regulada o fija

Siguiendo en la factura, cabe preguntarse qué es lo mejor: si contar con una tarifa regulada o una fija. Ante la cuestión, Camarero asegura que "ahora mismo la tarifa regulada está bastante más cara que muchas de las tarifas fijas que hay en el mercado". Por eso, "con estos vaivenes que estamos sufriendo desde prácticamente la primavera, no compensa tanto" esa tarifa regulada.

Ahora bien, este tipo de tarifa sí compensa "a quien tenga derecho al bono social". Es cierto que "son más de un millón y medio de familias las que ya se benefician del bono social, pero hay otras muchas que no conocen que se pueden beneficiar" de este. Para ello, no obstante, es necesario "tener la tarifa regulada", la cual "viene en la factura denominada como PVPC".

¿Qué es la tarifa plana?

Entonces, ¿qué es eso de la tarifa plana? Se trata del "resto de tarifas normalmente que hay en el mercado", en el que "hay más de 200 compañías que ofrecen todo tipo de precios". En este sentido, Camarero explica que "ahora, aproximadamente con pagar unos 12 céntimos el kilovatio hora puede ser una buena opción" ante "los precios disparados que estamos viendo en el mercado eléctrico".

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