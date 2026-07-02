Sin rastro de Vito Quiles: el agitador ultra sigue en busca y captura por no presentarse a dos citaciones judiciales ni al acto de conciliación previo a la querella

El contexto Un asesor de Yolanda Díaz le ha denunciado por un delito de injurias y calumnias. Un juzgado de Madrid lo investiga. Según ha podido saber laSexta, la Policía ha intentado hacerle llegar dos citaciones distintas, pero no lo ha conseguido y él no ha aparecido en comisaría ni en sede judicial.

Vito Quiles sigue en paradero desconocido tras la emisión de una orden de busca y captura. Las últimas imágenes del agitador fueron compartidas por él mismo en redes sociales, donde afirmó que no se entregaría al gobierno de Pedro Sánchez. La Policía ha intentado localizarlo sin éxito. Quiles es buscado por una denuncia de injurias y calumnias interpuesta por un asesor de María Jesús Montero, exministra de Hacienda, que investiga un juzgado de Madrid. A pesar de los intentos de citación, no ha comparecido. Quiles es conocido por difundir bulos y causar disturbios en ruedas de prensa, y ha ironizado sobre su situación actual.

Se sigue sin saber dónde está Vito Quiles. Las últimas imágenes del agitador las subió él mismo en redes sociales, después de la orden de busca y captura. En el vídeo aseguraba que no pensaba entregarse al gobierno de Pedro Sánchez. Desde entonces, la Policía ha intentado localizar al agitador ultra para detenerle, pero sin éxito, de momento.

Pero, ¿por qué se le busca ahora a Vito Quiles? Un asesor de la vicepresidenta Yolanda Díaz le ha denunciado por un delito de injurias y calumnias. Un juzgado de Madrid lo investiga.

Según trasladan fuentes jurídicas a laSexta, Quiles ha rechazado presentarse a dos citaciones judiciales ante la jueza de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, que fueron fijadas para el 9 y el 25 de junio como investigado por injurias y calumnias. Tampoco se presentó al acto de conciliación previo a la querella, en el que podría haberse retractado de sus publicaciones en redes. Quiles aseguró que su cliente era asesor de Yolanda Díaz y que esta le había sacado de la cárcel y le había dado un cargo cuando asegura que no tiene nada que ver con ella.

En cambio, según Quiles, "se dedican a perseguirme a mí por hacerles preguntas a todos aquellos que están atravesando procedimientos de corrupción". Pero no es por eso, sino por una denuncia de un asesor de la exvicepresidenta por delitos de honor, injurias y calumnias, que investiga el juzgado número 32 de Madrid y que de ser ciertas no serían sus primeras mentiras.

No solo en la DANA, el agitador ultra es famoso por sus bulos, por reventar ruedas de prensa y por su hostigamiento a quienes no comulgan con su signo político. Por este caso han intentado citarle dos veces y al no localizarle ni en su trabajo ni en su domicilio, han dictado orden de busca y captura contra él llegando a ironizar con que si no lo han encontrado es porque ha ido a "buscar pan". En su tono habitual, el agitador no ha parado de hacer mofa del asunto.

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